02/04/2017 Peniel Villarreal, uno de los ex combatientes de Malvinas más reconocidos en la ciudad, trabaja día a día en el Museo de ex combatientes de Malvinas, cuenta cómo la gente se acerca al lugar, al cumplirse un nuevo aniversario de la Guerra.

Ampliar FOTO M. LIOTTA ATRAYENTE. El museo cuenta con muchos objetos que se usaron en la Guerra de 1982.

Acaso es una de las notas que más cuesta escribir en el año. El dolor, la impotencia, los jóvenes de casi 20 años en ese lugar alejado y frío, le llena de estupor el alma. Al escuchar la frase "los caídos en Malvinas" como un latiguillo en esta fecha, lo lleva a uno a acercarse aún más a los lugares que hoy homenajean a esos soldados que dieron la vida por la patria. Y en Rafaela, sin lugar a dudas, uno de esos sitios es el Museo de ex combatientes de Malvinas, en Av. Italia al 1147. "Y la verdad es que la mayoría de la gente sabe muy poco de lo que pasó en Malvinas. Nosotros a veces lo llamamos 'desmalvinización', andá a saber por qué lo hacen. Nosotros lo sabemos, pero ya no queremos más discutir, o pelear, por eso, directamente tratamos de contarles a los que vienen lo que realmente pasó allá", dice Peniel Villarreal, ya entrevistado infinitas veces por este Diario.

Peniel es acaso uno de los referentes más importantes que tiene nuestra ciudad. Es un ex combatiente y anda con un bastón, producto de una herida de guerra en su pie que le llevó más de 30 operaciones. "El museo es muy concurrido, y para estas fechas más. Los chicos se te acercan y lo primero que te preguntan cuando saben que uno estuvo en Malvinas es cuánta gente mató", dice Villarreal que se ríe, y sigue: "pero eso no lo decimos. Está mal. No nos sentimos orgullosos de eso", cuenta con orgullo.

En el museo se puede observar una balsa gigante, que ya está deteriorándose. Tiene más de 30 años y cuesta inflarla sin que se rompa. Además, está el cañón, uno de los "atractivos" más importantes del lugar, y una infinidad de armas, que sin lugar a dudas son el atractivo de los chicos. "Es lo primero que miran los chicos cuando entran. Ametralladoras, las armas. Es lo que más les interesa", dice el ex combatiente, que ya la pasó por todas.

"Nosotros sufrimos tanto en la Guerra como en la post Guerra. La sociedad fue muy dura con nosotros, nos costó insertarnos, y hubo mucha gente que se quitó la vida", dice, recordando todo lo que le costó al ex soldado de Malvinas ser aceptado por la sociedad. Peniel ya le había dicho a este Medio que él no se había suicidado, porque para eso había que tener agallas.

El museo comenzó a gestionarse allá por el año 1991, cuando se empezaron a levantar los primeros cimientos. Las cosas fueron cambiando en el medio, porque el primer centro de ex-combatientes que se había conformado ni siquiera tuvo un presidente y no se le había adjudicado ese cargo, ya que nadie sabía quién era quién. Por eso, comenzó una ardua tarea de averiguar la lista de todos los veteranos de guerra del Departamento Castellanos. Aquella vez se lograron juntar la mayoría y el primer presidente fue Enrique Lentore. Las cosas comenzaron a hacerse de otra manera, ya con un estatuto elaborado, hasta que salió aquella Ley que determinaba quiénes eran veteranos de guerra en Malvinas y quienes no (Decreto Nº 886/05), algo que produjo el desprendimiento de algunos compañeros.

Hoy es el centro de atención de muchas escuelas, y muchos chicos se enteran de lo que pasó en Malvinas. Peniel es un experto en dar charlas. Se fue formando y maneja un léxico muy instruido. Algo que le costó mucho a lo largo de toda su vida. "Fue muy duro todo. Yo me fui a Malvinas y no pude avisarle a mis padres. Los volví a ver en septiembre de ese año, cuando me vinieron a ver. Yo estaba internado por la herida en el pie. Vinieron mi viejo, mi hermano y mi abuelo esa tarde. A mi mamá la ví acá, en Rafaela. Y cuando me vio, lloró tanto que le dieron cataratas", cerró la nota con los ojos llenos de lágrimas.