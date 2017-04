Así no llega a fin de mes

Por Gonzalo Rodríguez (Enviado especial a Rosario). Atlético de Rafaela fue competitivo ayer en el Parque de la Independencia. Primera definición para remarcar lo que vinimos a buscar. De cualquier manera de nada le sirvió, una vez más, a esta altura un sello distintivo de la campaña. Por cuestiones mínimas Newell's Ole Boys le ganó 1 a 0 y lo dejó con la moral por el piso.

El corazón latió fuerte en el primer tiempo, mas de lo normal. Quizás por lo que Atlético podría haber producido, y hasta merecido desde la óptica bien "cremosa", si no se lo hubiera impedido la ya tristemente célebre ineficacia que lo acompañó prácticamente en toda la temporada.

Newell's fue hacia delante con mucha gente y cuando se puso de frente a la cancha generó una sensación de peligro lógica, acompañada por ese efecto cinematográfico que es un estadio bramando.

Pero ojo, porque Atlético no le fue en zaga y, tal como promete semana tras semana su entrenador, puso mucha gente en campo contrario. Supo merecer el 1-0 pero gran pregunta que emerge es la de siempre: ¿por qué no lo hizo?Porque decidió mal a ultimo momento, lisa y llanamente.

Newell's dejó espacios y por eso a Luna se le hizo sencillo tomar la pelota. En la primera dejó solo a Díaz para que defina y algún asteroide, una duda cósmica, la dualidad entre el bien y el mal o vaya a saber qué parábola filosófica pasó en ese momento por la cabeza del centrodelantero. La cosa es que no remató, Pocrnjic se acostó y capturó como si nada pasara.

Después la tuvo el mismo Luna (si la largara en el momento justo sería aún mucho mejor jugador) pero envió un tirito. Y hasta Ferrero llegó y le pasó cerquita al ángulo. Qué cerca estuvo Atlético...

¿La "Lepra"? Una buena zurda de Quignon, "Maxi" tirado atrás para ganar confianza y un remate del "Gato" Formica (el más claro) que desvió atento Hoyos.



LA CARROZA, UNA CALABAZA



La "Lepra" manejó en el reinicio, pero no tanto como para merecer el desnivel en el marcador. Pero igual lo logró, como lo hacen los equipos con jerarquía. Claro que para eso aprovechó la salida de Carniello (8 puntos hasta allí) y la tozudez de Llop que insiste con jugadores que lamentablemente nunca estuvieron a la altura.

Concretamente, Amoroso ganó la cuerda derecha, pero tibio, mandó un centro pasado y por detrás de todos, lejos de Medaglia recién ingresado y metido dentro del área en lugar de cerrar como manda el ABC del "4", Rodríguez marcó de bolea.

Lo que vino después es parte de la anécdota, de la síntesis, de lo que serán seguramente los últimos pasos de la "Crema" en esta etapa de Primera División.

El grupo echó el resto y en esa entrega característica incluyó un penal atajado por Hoyos. Ferrero le cometió penal a Figueroa cuando parecía que Newell's se metía con pelota y todo y el "1" Celeste, a lo "Coco" Conde, adivinó y tapó el remate.

Hubo avances, llegadas, pero nada que comprometa a Pocrnjic. Entre Díaz y Luna, cuando tuvieron la chance, esquivaron el arco, evitaron el peligro. Imposible medir las consecuencias de no tener una ofensiva voraz, desfachatada, que no le importe la imagen a la hora de buscar un gol. Ese fue el gran déficit de este equipo que, obviamente, no merece irse al descenso.

Perdió Atlético, una vez más y parece marchar hacia el cadalso. Su indefinición es castigada por los pocos, único en el caso de ayer, errores defensivos. Enfrente, y como dicta una ley no escrita de Primera División, los rivales aprovechan las pocas que les dejan y echan por tierra todo el esfuerzo de un grupo sufrido.

Este equipo sería una grata sorpresa si no existiera la tabla de promedios. Pero carga una cruz demasiado pesada y ya le pusieron la corona de espinas.