Piloto naval y héroe argentino: su visión a 35 años de la guerra Información General 02/04/2017 Redacción OWEN CRIPPA

Ampliar FOTO F. MELCHIORI OWEN CRIPPA./ A treinta y cinco años de la conflagración ofrece sus reflexiones.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En esta fecha, una vez más recordamos el aniversario de la conflagración bélica, y volvemos a convocar a Owen Crippa, piloto naval que fue, por su valor y arrojo, condecorado con la Cruz de la Nación Argentina al Heroico Valor en Combate y ley 24.229 de la República Argentina establece que será concedida al personal militar, personal de las fuerzas de seguridad, fuerzas policiales civiles, argentinos o extranjeros, que en combate motivado por acontecimientos extraordinarios revistan carácter de función de guerra, realicen aislados o en el ejercicio del mando, una acción ponderable que se destaque considerablemente de las pautas de conducta, normalmente consideradas correctas.

Crippa perteneciente al comando de Aviación Naval (Piloto Aermacchi MB339) condecorado por su heroísmo y arrojo demostrado en el primer ataque aéreo al desembarco británico en Puerto San Carlos, donde, en solitario y con una aeronave liviana realizó un ataque al centro de la flota británica allí basada, conformada por una docena de navíos fuertemente defendidos por artillería antiaérea y misiles. Atacó con éxito con cohetes no guiados a la fragata británica HMS Argonaut, dejándola fuera de servicio, para luego regresar mediante maniobras evasivas y un denso fuego antiaéreo del enemigo, a su base operativa en Puerto Argentino.

Al retornar a la vida civil se radicó en nuestra ciudad. Es oriundo de Sarmiento, nacido el 27 de enero de 1951. Cursó estudio secundarios en el colegio nacional Simón de Iriondo de Santa Fe.Tras graduarse como guardiamarina en la Escuela Naval Militar se convirtió en piloto naval y en 1981 fue destinado a la primera escuadrilla de caza y ataque de Punta Indio. En este nuevo aniversario presentamos a Crippa un cuestionario que respondió sin tapujos y con absoluto convencimiento, tal como lo detallamos a continuación:

-Pasaron 35 años de la guerra de Malvinas, ese enfrentamiento ¿sigue siendo una herida?

-No. Para la mayoría de los veteranos la guerra continúa. El proceso que se llamó "desmalvinización" y al que yo le llamo "desargentinización" continúa. Por ello debemos luchar. Para mantener viva la historia. La historia real por la memoria de los que allá dejaron su vida. Y por el reclamo soberano que nunca debemos abandonar.

-Vos, pese a que muchas veces no quisiste que se te mencione de ese modo sos un héroe, en el hipotético caso que te vieses enfrentado a una situación similar ¿reiterarías tu modo de proceder?

-No. Por más que quisiese, y a mi edad, estado físico y por supuesto adiestramiento no me lo permitirían. Y héroes son quienes dejaron su vida en combate. El resto somos veteranos que cumplimos en mayor o menor medida lo que nos correspondía hacer. Simplemente eso, hicimos lo que nos correspondía hacer. Qué distinto sería nuestro país si todos y cada uno hiciésemos simplemente lo que nos corresponde hacer. Lo que nos hemos comprometido hacer. Cuando digo todos, me refiero a Políticos, jueces, militares, sindicalistas, policías, empresarios, educadores, obreros, estudiantes. No necesitamos súper hombres, solo personas comprometidas, que hagan lo que deban hacer.

-Viendo la conflagración a la distancia, desde la óptica del siglo XXI ¿era necesario llegar a ese extremo o podrían haberse buscado métodos más pacíficos?

-Siempre se debe buscar por métodos pacíficos. Pero, por supuesto, hay que tener posiciones de fuerza para presionar en la negociación. Las vías diplomáticas en estos casos no resuelven nada. Nuestro país debería tener políticas de estado y en base a ello, planificar acciones de presión, que pueden ser de naturaleza variada. Lo que más perturba a Inglaterra son aquellas presiones que puedan afectar sus intereses económicos.

-Quienes participaron del enfrentamiento llevaron su corazón henchido de sentimiento patriótico y desprotegido de elementos útiles para la guerra, ¿puede decirse que los soldados fueron inmolados para servir como herramienta funcional al gobierno de ese momento?

-No. Esa manifestación corresponde al proceso de "desargentinización" que yo menciono. Por eso los que hoy se denominan organizaciones de DDHH pretenden incluir a los veteranos muertos como víctimas de de la dictadura, ante el reclamo de las asociaciones de familiares de muertos en combate. Sobre este punto específicamente deberías preguntar a los soldados y a los familiares de los fallecidos en combate. Sin embargo debo ser muy cauto en mi repuesta para no ser malinterpretado. La situación en la que se encontraba nuestro país no era, "cómoda o agradable", teníamos un gobierno de facto, cívico militar. Una lucha interna entre sectores de argentinos que querían imponer en nuestro país el comunismo y el gobierno que los combatía para mantener el estado de país "occidental y cristiano". Ruego que nunca más los militares tomen el poder por la fuerza. Los militares están para defender los intereses de la Patria, no para gobernar. En ese contexto se produce el conflicto que desemboca en la guerra. Todavía hoy hay hechos que se ocultan, acontecimientos previos que llevaron a quienes nos gobernaban a tomar la decisión de ir a la guerra. Personalmente pienso y tengo argumentos para defender esta postura, que la guerra de Malvinas fue inducida y provocada por Inglaterra y EE.UU., por la necesidad (ante la amenaza de desactivar la base Simon's town) de montar un emplazamiento militar que le permitiera a la OTAN controlar el atlántico sur . Desafortunada decisión de quienes nos gobernaban. Primero porque quienes debían decidir la guerra y dirigirla, eran los mismos que como gobernantes debían proveer paz y bienestar. Por eso digo que los militares deben prepararse para defender los intereses del país y los políticos para gobernar. Segundo, porque hicieron una incorrecta apreciación de la posición que tomarían ante el conflicto EE.UU. y Europa, lo que los llevó a suponer que luego de la recuperación por la fuerza, nos sentaríamos a negociar. Tercero, porque solo se había planificado la operación de recuperación, que se denominó "operación Rosario", que fue brillantemente ejecutada por la Armada Argentina. Pero no se había planificado la guerra! En consecuencia cuando ya esta era inevitable, comenzaron a desplazar hacia las islas, soldados y pertrechos. Cuarto, se montó una defensa de trincheras alrededor de Puerto Argentino, una operación militar que se había dejado de utilizar a fines de la primera guerra mundial. Y a posteriori se fueron desplazando efectivos a cubrir distintas posiciones, donde lógicamente en algunos de estos lugares, existieron carencias de diversa naturaleza, abrigo, comida, armamento.

-¿Te parece correcto implementar acciones de acercamiento con quienes hoy habitan las islas?

-No, no sirve para nada si no responde a una estrategia que se transforme en "política de estado". Las islas están habitadas por kelpers, gran cantidad de Chilenos, algunos Ingleses (casi en su mayoría militares que cumplen funciones allí), y ninguno de ellos sienten simpatía por los argentinos. No nos quieren, nos desprecian. De nada serviría. Ellos aceptarían, como hicieran antaño, cuando les dábamos servicio de combustible, correspondencia, vuelos. Pero solo porque les interesa económicamente, no porque ello pueda contribuir a cambiar el estatus de colonia.

-¿Qué le dirías a un joven de nuestros días en relación a este conflicto con Gran Bretaña por unas tierras que son nuestras y fueron usurpadas hace tanto tiempo?

-Primero que comience a leer la historia de nuestro país. No la historia que nos hacen estudiar escrita por porteños, sino la profunda historia desconocida de nuestra Patria. Hoy tenemos muchos autores que se están encargando de esto. Eso le permitirá conocer lo justo de nuestro reclamo. Segundo, aprovechar a los veteranos que aún estamos vivos, para escuchar de sus bocas lo que ocurrió en aquella guerra. Cada veterano tiene su historia. Que mantenga vivo el reclamo de nuestro territorio. Nunca debemos dejar de luchar por lo que nos pertenece. Y por último, comprometerse, participar, exigir a quienes nos gobiernan que desarrollen "políticas de estado", para que independientemente del color político que nos gobierne exista continuidad en los métodos y formas de proceder ante diversos eventos que hagan al bienestar general, y a la defensa de nuestros intereses.