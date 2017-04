Frigerio: "habrá Cambiemos en la elección de Rafaela" Locales 02/04/2017 Redacción El Ministro de Interior, Obras Públicas y Viviendas de la Nación dijo que para la "elección local, muy probablemente también se conforme Cambiemos en la mayoría de los municipios más significativos", y mencionó a Santa Fe, Rosario y Rafaela.

Las repercusiones de la decisión adoptada por la Unión Cívica Radical de la Provincia el pasado miércoles, de no romper su alianza con el Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe y sostener su participación en Cambiemos a nivel nacional llegaron hasta lo más alto de la coalición gobernante en el país. Quien realizó declaraciones en la jornada de ayer fue el Ministro de Interior, Obras Públicas y Viviendas, Rogelio Frigerio, quien no solo dijo que la UCR participará de las elecciones nacionales en Cambiemos, sino que también existirá esa denominación en las principales localidades de la Provincia, como Rafaela.

Esto... ¿cambia el escenario político de nuestra ciudad? En donde la UCR y el PDP estaban más cerca (al menos, a dos meses de cerrarse las listas) de participar con su propia identidad, que de integrar alguna de las dos alianzas a las que pertenecen. Igualmente, se estaba trabajando en una misma identidad legislativa desde el Concejo Municipal.

Algunos protagonistas señalaron a LA OPINION que era muy pronto asegurar que habrá Cambiemos en estas elecciones. "La pregunta no es si habrá, es cuándo habrá", dijo un edil. Otro indicó que "hay que esperar un poco más. Si no es 2017, será en 2019".

Recordemos que el Frente Progresista pone en juego dos bancas (Natalia Enrico -PS, iría por la reelección- y Germán Bottero -UCR, ya dijo que no seguirá-) y Raúl "Lalo" Bonino buscará ratificar su banca. El PJ deberá renovar dos bancas (Marcelo Lombardo y Jorge Muriel).



LOS DICHOS DE FRIGERIO

Frigerio, admitió en declaraciones a Radio Mitre de Buenos Aires que el caso de Santa Fe es "especial" para Cambiemos pero destacó la "convicción" del radicalismo de "fortalecer" la alianza oficialista, a la que definió como el espacio "más valorado para la gente y que tiene más despliegue territorial".

"Hemos conformado la Mesa de Cambiemos en Santa Fe y el radicalismo tiene una reunión muy importante el lunes donde va a dejar en claro que, para la elección de este año, vamos a conformar Cambiemos en todo el país, con la UCR, el Pro, la Coalición Cívica y el Partido Fe", sostuvo Frigerio.

Tras apuntar que el caso de esa provincia es "especial", Frigerio indicó que para la "elección local, muy probablemente también se conforme Cambiemos en la mayoría de los municipios más significativos desde el punto de vista electoral, como Santa Fe, donde el intendente José Corral es presidente del radicalismo y está en la mesa de discusiones permanentes del Gobierno, además de Rosario y Rafaela", entre otros.