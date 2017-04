Excombatientes de Malvinas marcharán a Plaza de Mayo Nacionales 02/04/2017 Redacción "Patria sí, colonia no; fuera ingleses de Malvinas, la soberanía no se negocia", es la consigna de la movilización en la que habrá reclamos al Gobierno.

Ampliar FOTO NA REAFIRMACION. Los soldados que combatieron en las islas volverán a movilizarse.

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Encolumnados bajo la consigna "Patria sí, colonia no; fuera ingleses de Malvinas, la soberanía no se negocia", excombatientes de la guerra del Atlántico Sur de 1982 contra el Reino Unido marcharán hoy a Plaza de Mayo, donde expondrán sus reclamos al Gobierno nacional a 35 años del comienzo del litigio bélico. La movilización, impulsada por la Asociación Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos (ACOMADEH), contará con la participación de Veteranos de Guerra y de referentes de organizaciones políticas, gremiales y sociales.

La concentración en Plaza de Mayo está prevista para las 15:30 y allí las autoridades de la ACOMADEH leerán un documento con las demandas aún insatisfechas de quienes enfrentaron a las tropas británicas en 1982. "A 35 años de la Guerra de Malvinas exigimos memoria, verdad, justicia y soberanía", enfatizó el presidente de la asociación, Gustavo Pirich, que en diálogo con NA detalló que las consignas de la movilización serán "Patria sí, colonia no; la soberanía no se negocia y fuera ingleses de Malvinas".

"Seguramente nos van a pegar con un caño porque vamos (a marchar) con partidos políticos", sostuvo Pirich, que confirmó que, entre otras organizaciones políticas, la agrupación kirchnerista La Cámpora es una de las que confirmó su asistencia a la movilización de este domingo.

El excombatientes lamentó que 35 años después de la guerra no existan en la Argentina "políticas de Estado que contemplen" la problemática y las demandas actuales de quienes tomaron parte en el conflicto bélico, en pos de ofrecerles respuestas a sus reclamos en forma centralizada. "Muchas de esas soluciones han surgido como consecuencia de nuestra lucha, han salido a regañadientes, a los ponchazos", dijo Pirich, que en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas insistió en que en el país no existe una "política de Estado" sobre las Malvinas.

En este sentido, indicó: "Es lo que hemos reclamado y lo que seguimos reclamando y creemos que ahora al Gobierno le interesa mucho menos, con este presidente (por Mauricio Macri), después de todo lo que ha dicho sobre las Malvinas. No solo no les interesa, sino que se ha retrocedido".

Consultado al respecto, Pirich sostuvo que el Estado nacional ha comenzado a retacear las prestaciones médicas y sociales para los excombatientes, lo cual -según anticipó- será denunciado en el acto previsto para este domingo.



UN PROCESO DE

"DESMALVINIZACIÓN"

En Plaza de Mayo, se espera que los Veteranos de Guerra también critiquen los recientes acuerdos sellados por la canciller, Susana Malcorra, y el viceministro británico de Asuntos Exteriores, Alan Duncan, con respecto a las Malvinas. De igual modo, se prevé que cuestionen la militarización del Atlántico Sur: en las islas llamadas Falklands por los británicos, residen actualmente más efectivos de las Fuerzas Armadas del Reino Unido que civiles, calculados en poco menos de 3.400 -habitantes permanentes- según un censo realizado en 2016.

También se espera que la ACOMADEH reclame la identificación de los "123 compañeros" que permanecen sepultados como N.N. en el cementerio de Darwin, en las islas, y que exhorte a la Justicia a avanzar en las causas por violaciones a los derechos humanos durante la guerra, en la que murieron 649 argentinos.

"También vamos a denunciar la profundización del proceso de ´desmalvinización´, con retrocesos en las prestaciones del PAMI y la quita de medicamentos que nos cubrían y que ya no nos cubren, porque hubo una baja en las prestaciones, pese a que tenemos problemas de todo tipo, incluyendo oncológicos", resaltó Pirich. "Además, nos vamos a pronunciar en contra del veto del artículo (tercero de la ley 27.329) que disponía dos jubilaciones mínimas como mínimo para la jubilación anticipada para los excombatientes -a los 53 años-", comentó.

"Habíamos logrado que finalmente saliera la ley, pero (Macri) vetó la garantía de dos jubilaciones mínimas para los que menos cobran", lamentó. Pirich reclamó, a su vez, la puesta en marcha de la convocatoria nacional de salud para los excombatientes de Malvinas como lo establece la ley 23.109, de igual modo que instó a la Justicia a motorizar las causas iniciadas por supuestas torturas a exsoldados durante el litigio bélico de 1982.

"Los detalles de las causas por torturas no se pueden hacer públicos porque evidentemente podrían servir para delinear las estrategias de defensa de los acusados, pero existen unas 700 declaraciones de soldados cuando volvieron de la guerra que confirman las denuncias", remarcó. "Una de las causas llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las demás están en Río Grande, que es la jurisdicción que les corresponde, pero la Justicia no las mueve, no llamó a ninguna indagatoria pese a toda las pruebas que hay al respecto", manifestó.

En este sentido, adelantó, con vistas al acto de este domingo: "Vamos a solicitar que la Justicia agilice las causas por delitos de lesa humanidad durante la guerra", que -según indicó- quedaron al descubierto tras la decisión del gobierno de Cristina Kirchner de desclasificar documentos sobre las Malvinas. "Se aportaron todas las pruebas... Me parece que no quieren que este tema se convierta en un conflicto más. Realmente, existen muchas pruebas para que los jueces pidan indagatorias y los casos después podrían terminar con detenidos. Me parece que no quieren que este avance, directamente", concluyó Pirich.