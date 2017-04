Segunda convocatoria para la diseñadora Noemí Vallone Información General 02/04/2017 Redacción PASARELA COSTURA ESPAÑA

Ampliar FOTO J. BARRERA NOEMI VALLONE./ La profesional que volverá a integrar el staff de Pasarela Costura España.

Por Marilú Colautti (Redacción LA OPINION). - La Pasarela Costura España es un espacio que ofrece una gran vidriera hacia Europa para quienes transitan el mundo de la moda, al frente de esa realización está un conocido de esta ciudad que hace unos años intentó abrirse un camino profesional en el viejo continente -con especial reconocimiento y posibilidades de sólido crecimiento-, Rubén Perlotti.

El ya renombrado realizador, reconociendo permanentemente sus comienzos

-que tuvieron especial plataforma de lanzamiento en Rafaela- y teniendo presente a los profesionales argentinos, con gran generosidad cada año convoca a gente de nuestro país. En lo que respecta a Rafaela, por segundo año consecutivo convoca a Noemí Bontempi de Vallone, alumna de su academia y que ha consolidado un merecido prestigio en nuestra ciudad y la región.

Recientemente entrevistamos a Noemí en virtud a su próxima participación en el magnífico espacio madrileño, a mediados del mes en curso.

Con respecto a sus comienzos, en Stylo Diseño -academia que coordinaban Rubén Perlotti y Daniel Giannini- señaló que "formé parte del primer grupo de diseñadores surgidos en Rafaela, en esa época nos iniciamos 80 alumnas y al cabo de tres años concluimos la formación cinco".

Al señalarse que aquella movida significó para la moda el haber plantado una bandera, convirtiéndose en pioneros de la especialidad manifestó que "realmente fue una época divina porque después de haber estudiado, por muchos años compartimos un montón de experiencias con quienes eran nuestros profesores: Rubén y Daniel, haciendo desfiles por todos lados, teníamos actividad todas las semanas y por ejemplo tenía que salir Daniel a explicar que esto era diseño, la gente no sabía de qué se trataba, a nuestros familiares teníamos que explicarles y decirles 'no, no voy a ser modista, soy diseñadora' y marcar esa diferencia, nosotros tuvimos que marcar la diferencia para poder trabajar acá porque no había antecedentes de lo que era diseño. Fue un trabajo bastante duro de poder lograr y que la gente nos reconozca".

Más adelante hizo saber que "de aquellas cinco que egresamos estamos trabajando dos, luego, con el transcurrir del tiempo hubo otras promociones -la nuestra no fue la única-, nosotras fuimos las primeras, después hubo más cantidad de gente, yo seguí el camino y enseño también, siempre tengo gente a la que le enseño lo que hago, ellos -Rubén y Daniel- hicieron eso, enseñarnos lo que hacían y nosotros lo pusimos en práctica, tanto sea en la parte de la confección de los vestidos, el diseño como en aquello que lleva a enseñar lo que es el diseño a los alumnos".

Por otra parte puntualizó que "a mí me encanta enseñar, en la Escuela -se desenvuelve en la Escuela Taller Dr. Américo Tosello- tenemos setenta alumnas, y hace varios años, tenemos gente de distintos puntos, cercanos a Rafaela y no tanto, porque hay gente que proviene de localidades cercanas a la ciudad de Ceres".

Destaco refiriéndose al local que tiene en su domicilio que "después de varios años de venir trabajando, un poco por casualidad, decidimos en la familia poner también un negocio, y la verdad es que nos cambió muchísimo porque la gente nos respondió muy bien. Le debo todo a Rafaela no sólo el hecho de estudiar acá, le debo el haber estudiado acá y el apoyo de la gente, ya que los rafaelinos confían, aunque dicen que nadie es profeta en su tierra, yo no puedo decir eso porque me siento querida por la gente, responde y nos acompaña".

"Tengo tres hijas y trabajo con dos de ellas, como diseñadoras y entre las tres confeccionamos todo, es un emprendimiento familiar, porque también mi marido hace todos los trámites bancarios, mis dos hijas trabajan conmigo en el taller y la otra hija, Natalia, se ocupa de lo que es la organización, ella organiza fiestas y todo se hace en familia".

Su primera participación en Madrid la cumplió el año pasado, señaló que "fui un poco sin saber a qué iba ni qué iba a obtener de esto, me encantó porque lo que uno ve y aprende es impagable, y además como diseñador poder mostrar las prendas fueras del país, es una vidriera fantástica".

Para la edición 2017 llevará "la colección 'Aires de Rosas', está inspirada en las rosas, buscamos la inspiración en los colores y esto es por la Virgen, por mis hijas ya que las tres tienen el nombre Guadalupe, cuando quedé embarazada prometí que si tenía una nena se llamaría Guadalupe, tuve tres y las tres llevan ese nombre. Son 15 trajes de novia y de fiesta, esta colección será mostrada más adelante en nuestra ciudad, posiblemente en octubre o noviembre".

Por supuesto que agradece la nueva convocatoria y enfatizó que "lo más importante para nosotros es poder mostrar lo que hacemos y fuera del país es una oportunidad impagable, pienso que pueden surgir oportunidades de mostrarnos en otros países, yo no tengo grandes expectativas, me encanta hacerlo, mostrar y hacer conocer nuestra propuesta".