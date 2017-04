Mercosur instó a Venezuela a respetar los tres poderes Nacionales 02/04/2017 Redacción CUMBRE EN BUENOS AIRES

BUENOS AIRES Y CARACAS, 2 (NA). - Los cancilleres de los países del Mercosur exhortaron ayer a Venezuela a "adoptar inmediatamente medidas concretas concertadas con la oposición para asegurar la efectiva separación de poderes" tras afirmar que hubo una "ruptura del orden democrático".

El pronunciamiento oficial del Mercosur, bloque en el que la Argentina ejerce la presidencia pro témpore, se realizó a través de un documento que firmaron la canciller Susana Malcorra y sus pares de Brasil, Aloysio Nunes, de Paraguay, Eladio Loizaga, y de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa.

Los diplomáticos mantuvieron un encuentro en el Palacio San Martín, sede de la cancillería argentina en Buenos Aires, y luego brindaron una conferencia de prensa en la que leyeron el documento que advierte que en Venezuela se dio una "ruptura del orden democrático", aunque evitaron avalar una eventual expulsión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En este sentido, instaron al gobierno de Nicolás Maduro a "adoptar inmediatamente medidas concretas concertadas con la oposición para asegurar la efectiva separación de poderes", así como ha "respetar el cronograma electoral" de ese país. En el documento, los países miembro del Mercosur también convocan a "consultas" entre el bloque regional y Venezuela "tendientes al reestablecimiento de la plena vigencia de las instituciones democráticas".

Además, pidieron "liberar a los presos políticos" y manifestaron su "solidaridad al pueblo hermano de Venezuela, a las víctimas de persecución política y de violaciones a los derechos humanos" y su voluntad de "colaborar a la solución definitiva de la crisis política, social, de abastecimiento y económica".



MARCHA ATRAS

EN CARACAS

El máximo tribunal venezolano dio marcha atrás este sábado a adjudicarse las facultades del Parlamento dominado por la oposición, luego de que la medida desatara divisiones dentro del chavismo y fuertes críticas por parte de la comunidad internacional. Acusado de servir al gobierno, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "suprimió" partes de dos sentencias, incluido un punto que confería amplios poderes al presidente Nicolás Maduro. La decisión resultó de un acuerdo entre los representantes de los poderes públicos -excepto el Legislativo- convocados por el presidente venezolano para zanjar diferencias horas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, cercana al chavismo, denunciara que los dictámenes del TSJ suponían una "ruptura del orden constitucional".

Sin embargo el acuerdo no convenció a la oposición. "No ha habido cambio, el golpe de Estado continúa", dijo el presidente de la Asamblea, el opositor Julio Borges. "La sentencia es la culminación de un golpe de Estado que no se corrige tachando un párrafo", subrayó durante una concentración de opositores en Caracas.

El presidente del TSJ, Maikel Moreno, negó por su parte que los dictámenes hayan "despojado al Parlamento de sus funciones, así como tampoco lo han disuelto o anulado".