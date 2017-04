La punta en juego en Sunchales

El torneo Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol pone en disputa este fin de semana su tercer capítulo y habrá cruce de punteros en uno de los juegos destacados de este domingo. En Sunchales, 9 de Julio estará visitando a Unión mientras que los otros dos que también suman puntaje ideal en este comienzo, 6 de 6, se presentarán en Rafaela. Atlético recibiendo a Argentino de Humberto y Ben Hur al Deportivo Ramona.

En los otros cotejos de la jornada, Sportivo Norte recibirá a La Hidráulica de Frontera, Argentino Quilmes visitará a Florida en Clucellas y Ferrocarril del Estado, buscando despegar del fondo de la tabla, irá a San Vicente para medirse con Brown.

Vale recordar que el encuentro entre Peñarol y el Deportivo Libertad fue postergado para el día lunes.



El programa completo de la fecha 3 del Apertura:



Domingo (16 hs., Primera; 14.30 hs. Reserva): Ben Hur vs Deportivo Ramona (Claudio González), Sportivo Norte vs La Hidráulica (Raúl Rodríguez), Atlético de Rafaela vs Argentino de Humberto (José Rodríguez), Florida de Clucellas vs Argentino Quilmes (Gonzalo Hidalgo), Unión de Sunchales vs 9 de Julio (Víctor Colman), Brown de San Vicente vs Ferrocarril del Estado (Javier Simoncini). Lunes (21.30 hs., Primera; 20 hs. Reserva): Peñarol vs Dep. Libertad (Silvio Ruiz).