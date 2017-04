Mazzacane con la pole y mejoró Nico González Deportes 02/04/2017 Víctor Hugo Fux CARRERA ESPECIAL CON CAMBIO DE DOS NEUMATICOS EN OLAVARRIA

Ampliar AGENCIA PRENSAPRO NICOLAS GONZALEZ. Quedó en el 32º lugar en la clasificación con el Torino.

Gastón Mazzacane (Chevrolet), con el tiempo del viernes, pudo mantener sin dificultades la pole en la clasificación definitiva que realizó ayer el Turismo Carretera en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría, donde hoy se disputará la tercera final de la temporada 2017.

El que logró trepar hasta el lugar de inmediato escolta es Julián Santero (Torino), desplazando a la tercera ubicación a Juan Martín Trucco (Dodge).

Luego se ubicaron Esteban Gini (Chevrolet), Nicolás Bonelli y Gabriel Ponce de León (ambos con Ford), quienes hoy estarán largando desde la parte externa de las primeras filas en sus respectivas series.

Completaron los diez mejores lugares Matías Rossi (Ford), Emiliano Spataro (Torino), Guillermo Ortelli (Chevrolet) y Mauro Giallombardo (Ford).



NICOLAS MEJORO

"Ayer -por el viernes- tuvimos un día complicado ya que el auto tenía una ida de trompa que no pudimos encontrarla, sobre todo en el segundo parcial, que son los dos curvones; eso hacia que fuéramos muy lentos. Se hicieron algunos cambios pero no mejoramos; seguimos trabajando con Adrián Fernández y con todos los chicos para la clasificación y logramos mejorar. El cambio se nota en el parcial 2, en el que ahora vamos de cola, ya que pudimos encontrar el auto, que ahora está bastante lógico. Para la serie trataremos de avanzar lo más que se pueda y la final, que será especial por el cambio de neumáticos, va a jugar mucho a favor o no esa situación, así que intentaremos hacer nuestro mejor trabajo para poder llevarnos un buen resultado", señaló Nicolás González.

El A&P Competición volvió a entrenar durante la jornada de ayer el cambio de neumáticos y logró mejorar mucho su tiempo del viernes, siendo uno de los dos equipos invitados por la TV Pública -junto al Castellano Power Team- a demostrar su técnica y hablar de la estrategia para la carrera final.

"El equipo está bien entrenado, pero hay que tener en cuenta el momento de la tensión de la carrera, así que estamos tratando que se acostumbren a a hacerlo lo más tranquilo y rápido posible, porque de esa manera tendremos mejores opciones de lograr un buen resultado", dijo el piloto de Rafaela.

Vale la pena recordar que el reemplazo de los dos neumáticos derechos tendrá que realizarse entre las vueltas 12 y 25 de la carrera especial, que se disputará a 30 giros.



POLE DE GASTON

Así quedó ordenada la clasificación luego de las dos tandas que se realizaron en el autódromo olavarriense: 1º Gastón Mazzacane (Chevrolet), en 1m18s809, a un promedio de 185,752 Km/h; 2º Julián Santero (Torino) a 369 milésimas; 3º Juan Martín Trucco (Dodge) a 547; 4º Esteban Gini (Chevrolet) a 578; 5º Nicolás Bonelli (Ford) a 628; 6º Gabriel Ponce de León (Ford) a 640; 7º Matías Rossi (Ford) a 666; 8º Emiliano Spataro (Torino) a 717; 9º Guillermo Ortelli (Chevrolet) a 717; 10º Mauro Giallombardo (Ford) a 719; 11º Agustín Canapino (Chevrolet) a 780; 12º Luis José Di Palma (Torino) a 784; 13º Juan Marcos Angelini (Dodge) a 800; 14º Facundo Ardusso (Torino) a 813; 15º Lionel Ugalde (Ford) a 876; 16º Matías Jalaf (Torino) a 888; 17º Mauricio Lambiris (Ford) a 975; 18º Sergio Alaux (Chevrolet) a 991; 19º Omar Martínez (Ford) a 1s053; 20º Emanuel Moriatis (Ford) a 1s076... 32º Nicolás González (Torino) a 1s489.

Cronograma: hoy se desarrollarán estas actividades, a las 09:00 primera serie TC (5 vueltas); a las 09:30 segunda serie TC (5 vueltas); a las 10:00 tercera serie TC (5 vueltas); a las 12:15 final TC Pista (25 vueltas ó 40 minutos) y a las 13:20 final TC (30 vueltas ó 50 minutos).