El otoño del maomenismo Suplemento Economía 02/04/2017 Fernando Solari Leer mas ...

¿Cómo te das cuenta cuándo una empresa es responsable? Y; más o menos, según varias variables que te van contando... ¿Qué hay que hacer para no cometer errores de gestión? Y, tenés que llevar cada uno de los indicadores más o menos derecho, para abajo nunca y para arriba tampoco porque al final no te conviene... ¿De qué manera comprobás si lo que hacés daña al medio ambiente? Bueno; más o menos lo vas notando por las quejas... . Casi como el Titanic.

En algunos temas, en especial en aquellos vinculados con la sustentabilidad, venimos avanzando a velocidad crucero, en bajada, con un muro que nos espera más grande y anticipado que el que proyecta construir Donal Trump pero lo ignoramos porque nos sabemos producto de la naturaleza y consideramos ser una evidencia más que convincente sobre su sabiduría.

Si la naturaleza es sabia nosotros podemos hacer nuestra parte dejando que ella sea la que acomode lo que haya que acomodar cuando llegue el momento; y lo hacemos con tanta fe que sin notarlo impusimos un movimiento que tiene mucho de religión por la forma de aferrarnos a nuestras creencias sin contar con evidencias tangibles.

El triunfo del "maomenismo" -que no es más que el concepto que transmite la expresión "más o menos" aplicada sin prejuicios y pronunciada de manera displicente- hace que las cosas sean como son y se limiten a cambiar de aspecto antes que de esencia, que nos encontremos rodeados por más de lo mismo cada vez que intentamos buscar algo nuevo y que no nos acepten una propuesta de cambio aquellos a los que se las ofrecemos.



VIAJE EN CONTINUADO

Si el hombre es el hacedor de su destino entre sus posibilidades no se encuentra la del suicidio masivo gracias a un motor mucho más potente que el amor y la misma libertad; la conveniencia. Seguir la inercia aparenta ser una forma plácida de dejar que las cosas ocurran mientras disfrutamos del viaje pero hay un eslabón que reclama atención y es aquel que funciona como fusible; si dejamos que el muro nos detenga vamos a quedar fuera del camino y eso no le conviene a ninguno de los que estamos en marcha sin importar la velocidad que llevemos como tampoco el rumbo que sigamos. Seguir como venimos se hace insostenible y el maomenismo está demostrando no ser la mejor técnica para avanzar hacia donde nos conviene a todos y a cada uno.

Abandonarlo, al maomenismo, no significa condenarnos al esfuerzo; de hecho está comprobado que hacer las cosas de la forma conveniente es mucho más simple que hacerlas "más o menos" bien, pero las apariencias engañan y las creencias arraigadas se hacen complejas de modificar.

El mayor desafío quizás es el de conciliar una definición de lo que significa hacer las cosas bien y la paradoja es que se trata de una cuestión completamente simple con dos métricas que pueden superponerse. Si el resultado es positivo y de valor para mí sin que sea negativo ni dañino para otros, e incluso sin que dañe al medioambiente común, estoy por el buen camino.

Si además llevarlo a cabo no implica el sacrificio de nadie ni la pérdida de nada que sea irrecuperable ya estamos en la senda correcta y lo que falta es llevarlo a cabo de la mejor forma posible. Si la mejor forma posible es subjetiva; ¿eso marca el renacer del maomenismo?

No, subjetiva significa simplemente que cada persona podrá darle un sentido diferente y aplicar técnicas apropiadas según lo que intenta lograr sabiendo que hay antecedentes y expertos para tener en cuenta y sobre esa base se podrá innovar sin límites, la clave simple es la de tamizar lo que se va a hacer y la forma en que se va a llevar a cabo a través de la simpleza de una respuesta positiva a la triple pregunta: ¿me conviene a mí, genera valor para mi comunidad y no perjudica al medioambiente? Si la respuesta es sí, solo hay que hacerlo con el compromiso y el entusiasmo que genera llevar a cabo una acción que resulta en valor para todos; incluyendo a quien la lleva a cabo.