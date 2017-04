Germán Bottero pide por comunicación inclusiva Locales 02/04/2017 Redacción El legislador radical presentó un proyecto de ordenanza para colocar pictogramas en los edificios municipales, para beneficiar a personas con trastornos del espectro autista, alguna discapacidad intelectual, analfabetos o extranjeros.

La semana pasada el radical ingresó un proyecto de Ordenanza donde solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que lleve adelante las acciones necesarias para colocar en las entradas de los distintos establecimientos públicos de la Municipalidad de Rafaela, de masiva concurrencia, pictogramas informativos. “La iniciativa persigue una comunicación inclusiva a través de la exposición de pictogramas simples. Buscamos poder hacer accesible la información a personas con autismo como así también a quienes tengan alguna discapacidad intelectual o simplemente no estén alfabetizados o sean extranjeros” aclaró el Concejal.

Es importante mencionar que en su parte resolutiva, el proyecto invita a las entidades privadas a sumarse y lo hace a través de su artículo 3° que expresa textualmente: “Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a crear un registro de inscriptos para aquellos establecimientos privados que quieran adherirse a dicha ordenanza”.

El edil comparte que inicialmente se trabajó como una política pública pensada para ciudadanos y ciudadanas con algún trastorno en el espectro autista, sin embargo a medida que se fue avanzando en la interiorización de las herramientas propuestas y del sector poblacional al que se dirigiría se concientizó de la amplitud que podría tener el proyecto. “Arrancamos con un dato movilizador que nos dice que según distintos estudios 1 de cada 150 niños presenta algún trastorno dentro del espectro. En base a este porcentaje creíamos necesaria la visibilización de comunicaciones pictográficas sencillas para alivianar la diaria de estas personas y colaborar en su autonomía. Una vez sumergidos en la temática caímos en la cuenta que los destinatarios podrían ser muchos más. Hay que ser concientes no sólo de la estadística citada con anterioridad sino también de las que nos hablan de capacidades intelectuales diferentes o analfabetismo. Apostamos a una comunicación simple que permita un desarrollo ciudadano práctico e inclusivo para todos. En 2015 presentamos y se aprobó una Ordenanza que va en la misma línea. En ella pedíamos nomencladores y cartelería pública en sistema Braille. pasaron dos años y pese a la voluntad del Concejo, el Municipio no lo ha puesto en práctica, ojalá esto no corra la misma suerte. Es nuestra obligación derribar barreras” cerró el radical.





SENSIBILIZACION SOBRE FEMICIDIOS

Además, Bottero presentó un proyecto de Ordenanza donde solicita que toda la comunicación oficial del Concejo Municipal lleve la leyenda “No a la violencia de género. Ni una menos”. “Sabemos que esto no le cambia la vida a nadie, pero son pequeños gestos que hacen a la visibilización de la problemática, sobre la que venimos trabajando hace mucho y hemos presentado diversas iniciativas que van desde la creación de un área de Género hasta la difusión de la Comisaría de la mujer entre otras, siempre en pos de mantener en agenda el tema y acompañar la sensibilización de las estremecedoras estadísticas nacionales de femicidios”.