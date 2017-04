Sensaciones y sentimientos

No la vimos nacer. Era cronológicamente imposible: tenemos la edad de los tiempos nuestros y sí pudimos gozar de su excelente predisposición desde que la conocimos.

Tampoco visualizamos ahora el momento preciso en que dejó de ser, cuando la tecnología regó con sus luces todos los campos, encandilando mientras acompañaba.

Ella, mientras fue nuestra preferida, había solucionado el histórico problema de todos quienes tienen (tenemos) letra poco legible, esa que algunos críticamente llaman “fea” o “mala” letra.

Se la llamó “máquina de escribir” durante todo el tiempo en que brilló en las vidrieras y trabajó sin descanso ni quejas en oficinas y casas de familia.

Nació a comienzos del siglo XIX y fue la estrella de la escritura por casi doscientos años. Se sabe que la primera patentada (en 1829, que llamaron “tipógrafo”) fue idea de William Austin Burt, y que no tuvo aceptación: su teclado era circular, del tipo del teléfono que antecedió al digital de hoy, y no llegó a ser comercializada, como otras tantas que se patentaron entre 1829 y 1870. Hubo quienes, en los principios (1843), la pensaron como herramienta de escritura para ciegos, pero ninguna, y esto es un dato curioso, permitía ver lo escrito en el momento de presionar cada letra.

El año clave fue, como pueden ya suponer los lectores, 1870, cuando se puso a la venta la “bola de escribir”, creación de Rasmus Malling-Hansen, anticipando el éxito comercial que en 1972 puso a la máquina de escribir en un primerísimo plano de popularidad y admiración. Remington y Sons compraron esa patente e impusieron la pionera Remington en 1873, montada como una máquina de coser; debió pasar por muchas mejoras y reformas hasta llegar a la que conocimos, y usamos, hasta constituirse en verdadera estrella de la escritura, con marcas como Remington Rand, Olivetti, Olympia, y la vanguardista IBM de bola movible. Se la consideraba irreemplazable, y llegó a su culminación cuando se logró el diseño de la máquina de escribir eléctrica.

El modelo que estuvo en uso y llegamos a conocer se comenzó a fabricar en 1960, en distintos tamaños que incluían desde las grandes y pesadas, hasta las muy portátiles y chatas. Gente que conoció de sus padres la comercialización de las máquinas para escribir, estima que en nuestra ciudad se vendió la última hace unos 20 o 22 años. En el mundo, sin embargo, siguió fabricándose y recién en abril de 2011 cerró la última empresa que la hacía: en India, Godrej and Boyce.

Todo iba bien con las “irreemplazables” máquinas hasta que invadió la informática. No fue de un día para otro, pero sí muchos descubrimos “de pronto” el borrar sin dejar marcas, usar el “cortar” y “pegar”, la posibilidad de guardar en una memoria largos textos y poder contar, ¡además! con la generosa opción de muchos tipos de letra. Comparando, todas esas funciones eran ventajas. En cambio, tener que cambiar o dar vuelta la cinta de máquina ensuciaba los dedos, causaba fastidio enmendar los errores y era engorrosa la tarea limpiar los tipos. Además, descubrimos también que las máquinas de escribir ¡eran lentas!

¿Dónde quedó, entonces, esa decidida defensa que habíamos hecho de las máquinas de escribir, cuando iban llegando las primeras computadoras? y más: ¿en qué rincón oscuro de nuestra memoria se angustian ante el abandono las que fueron tan oportuna solución?

Algunas se entristecen cuando escuchan “Volver”. Dicen que es mentira que veinte años no sea nada, porque es mucho, muchísimo. Sobre todo cuando la posibilidad de futuro más cierta es el más absoluto olvido de aquel cada vez más lejano esplendor.