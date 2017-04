AMSAFE: "Balagué quiere enfrentarnos con la sociedad" Locales 02/04/2017 Redacción Leer mas ...

Luego de que se rechazara la oferta salarial y los docentes anunciaran un paro de 48 horas para el 5 y 6 de abril, el Gobierno Provincial se quejara por las formas de votación y tomara la decisión de extender el ciclo lectivo hasta el 22 de diciembre, desde AMSAFE dijeron que la Ministra de Educación, Claudia Balagué, busca "enfrentar a los maestros con la sociedad".

El secretario adjunto de AMSAFE Santa Fe, José Testoni, aseguró que el paro de 48 horas dispuesto para el miércoles y jueves próximos en la provincia "no es un apriete ni tampoco una amenaza", y ratificó que solo se pretende "una mesa de paritaria seria para cumplir con el objetivo de lograr un salario digno".

"No es muy distinto a lo que pasa, lo malo es cómo se dice y en el contexto en el que se plantea porque parece que fuera una sanción. Con esto se refuerza una falsedad, que es que los docentes tenemos tres meses de vacaciones y la Ministra Balagué no lo desconoce", señaló Testoni.

"Los docentes estamos hasta el 31 de diciembre en las escuelas y del 20 al 22 la totalidad de los maestros tenemos alumnos en diferentes instancias evaluativas, con recuperación o con libreta en proceso", aseguró Testoni en declaraciones al diario UNO de la capital provincial.

En ese sentido, indicó: "Lo que logra con esto es un enfrentamiento de la docencia con la sociedad, pero no cambia nada porque cualquier docente o padre de alumno sabe que en esos días estamos con niños en tareas fundamentales para recuperar contenidos. Por eso no esta diciendo nada nuevo". (Fuente: UNO Santa Fe)