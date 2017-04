El gol sigue siendo una quimera Deportes 02/04/2017 Redacción CALIFICACIONES INDIVIDUALES

Ampliar FOTO LA CAPITAL NO PUDO. / Atlético hizo un buen partido en Rosario pero se volvió con las manos vacías.

Lucas Hoyos (8): Buena reacción en un tiro sorprendente de Formica. Después, en una tarde en la que no tuvo poco trabajo, se despachó con un penal atajado a Scocco.



Oscar Carniello (8): Venía para figura. Ni "Maxi" ni Scocco ni Amoroso pudieron con él. Mucho criterio en la subida, versátil, una garantía. Pero un golpe pudo con Oscar y, finalmente, con Atlético.



Teodoro Paredes (7): Muy recuperado de sus versiones anteriores. Manejó con tranquilidad la peligrosidad de los rivales y ganó a pie firme.



Gastón Campi (8): Volvió a su mejor nivel, con una capacidad de marca y despeje de categoría. Incluso tomando riesgos, exponiéndose. Lamentablemente el equipo no lo puede aprovechar.



Gianfranco Ferrero (7): Aplomado, suelto y tranquilo. Bien en la marca, seguro con el pie zurdo para subir. Casi anota en una llegada a posición "10". Es el futuro.



Lucas Pittinari (5): Mucho trajín en el primer tiempo, voluntad y orden. Le sigue faltando seguridad en el pie, ese ritmo que logró en el semestre anterior.



Emiliano Romero (6): Un encuentro correcto, sin pasar vergüenza ante la movilidad de Formica y la actividad de Elías. Nunca perdió la vertical y le ofreció contención y volumen al equipo.



Gabriel Gudiño (6): Es el más peligroso, siempre. Esta vez no le quedó ninguna, pero fue el más incisivo a la hora de buscar el desnivel.



Fernando Luna (5): Que es un jugador tremendamente virtuoso es una perogrullada. Pero decide mal, cuando tiene que asociarse busca el arco, cuando tiene que patear rodea el área. Igual, en Atlético, es insustituible.



Mauro Albertengo (5): Se desgastó en la cobertura de San Román, en la búsqueda de espacios. Por momentos fue el mejor socio de Luna, pero no llegó a desnivelar por la izquierda ni a asustar a un fondo con fisuras.



Leandro Díaz (4): Un centrodelantero que no patea al arco, ni siquiera mano a mano. Otro más. Por momentos juega en otra velocidad, como si le sobrara todo. Y a Atlético no le sobra nada.



Angelo Martino (6): Pegó, le pegaron, buscó, se equivocó y generó faltas. Más futuro.



Eros Medaglia (4): En la primera jugada en la que participó volvió mal y le dejó el gol a "Maxi". Demasiados puntos perdió Atlético por goles que llegaron tras errores del lateral. El técnico, responsable.



Ramiro Costa (5): Casi no tocó la pelota.