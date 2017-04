Hockey: jornada negativa para CRAR

Este sábado se disputó la tercera fecha del torneo Apertura "Carlos Marín" de damas de la Asociación Santafesina de Hockey, oportunidad en que CRAR recibió a Banco de Santa Fe.

El equipo de la capital provincial impuso su superioridad en el partido principal, con un holgado 7 a 1. Cuatro de esos goles fueron en el último cuarto, donde las rafaelinas no pudieron mantener el ritmo.

En las inferiores, solamente la sexta pudo rescatar un punto empatando 4 a 4. Este es el detalle de los resultados: Sub 12, CRAR 0 - Banco 7.

Sub 14: CRAR 1 (Guillermina Astudillo) - Banco 4.

Sub 16: CRAR 4 (Abril Beltramino -3- y Alina Costamagna) - Banco 4.

Sub 18: CRAR 0 - Banco 4.

Reserva: CRAR 0 - Banco 3. Primera: CRAR 1 (Celeste de Carli) - Banco 7.