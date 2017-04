San Lorenzo ante Tigre y River en Mendoza Deportes 02/04/2017 Redacción Leer mas ...

San Lorenzo, único escolta del líder Boca, buscará seguir prendido en la pelea por el título cuando visite hoy a Tigre, que estrena a Facundo Sava como técnico, en la continuidad de la 18ª fecha del torneo de Primera División. El encuentro se disputará desde las 18:15 en el estadio José Dellagiovanna, con el arbitraje de Germán Delfino y la televisación de Telefe. El "Ciclón" llega de golear como local a Quilmes (3-0), mientras que Tigre no atraviesa su mejor momento, perdió cuatro de los últimos cinco partidos -el último ante Central (0-1)- y está en la parte baja de la tabla de posiciones con 18 unidades.

Por su parte, River, que acumula dos victorias consecutivas, visitará a Godoy Cruz de Mendoza y contará con el regreso de Lucas Alario al equipo titular con la idea de seguir prendido en la pelea. El partido se disputará en el estadio "Malvinas Argentinas" desde las 20.15 horas y con el arbitraje de Patricio Loustau, con televisación de Canal 13. El River de Marcelo Gallardo sabe que tiene un duro compromiso con el Tomba de Lucas Bernardi, que llega luego de perder por 2 a 1, en tiempo de descuento, ante Racing.

En otro de los partidos de este domingo, Lanús, que suma 3 caídas consecutivas, y Banfield protagonizarán una nueva edición del Clásico del Sur, en el cual el elenco "granate" buscará volver al triunfo ante un equipo que llega entonado. El encuentro se disputará a partir de las 16.15 en el estadio Néstor Díaz Pérez de Lanús, contará con el arbitraje de Pedro Argañaraz y será televisado por El Trece.

Además, Sarmiento de Junín, que viene de perder ante Gimnasia, será local de Rosario Central, que suma dos victorias en fila, en el cual buscará un triunfo para engrosar el promedio ante un rival que llega en alza. El encuentro se llevará a cabo en el estadio "Eva Perón" a partir de las 17:15, tendrá el arbitraje de Jorge Baliño y contará con la transmisión de la TV Pública. En tanto, Estudiantes de La Plata, que viene de igualar en Rafaela, se enfrentará como local ante el alicaído Arsenal, en el cual buscará una victoria para no alejarse del líder Boca. El partido se jugará a partir de las 15 en el estadio Ciudad de La Plata, será controlado por el árbitro Ariel Penel e irá televisado en directo por Canal 9. Por último, Huracán recibirá a Patronato, en un choque en el que ambos equipos cuyo mismo objetivo es no descender, buscarán un triunfo para engrosar sus respectivos promedios. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó en Parque de los Patricios a partir de las 19:30, será arbitrado por Federico Beligoy e irá televisado en directo por la TV Pública.