Sorpresivo giro de una diputada

FOTO INTERNET - ARRIBAS Y CARRIO.- La denunciante ahora dice estar "contenta", y no sospecha de un juez.

Sin embargo, nunca había sucedido algo así en casos relacionados con denuncias impulsadas por ella misma. El caso Arribas fue un quiebre en ese sentido.



La líder de la Coalición Cívica había sido la principal denunciante en torno a las transferencias recibidas por al titular de la AFI desde una cuenta offshore que Odebrecht utilizaba para pagar coimas. El funcionario aseguró que solo había recibido un giro, y no cinco como indicaba la documentación exhibida por el periodista Hugo Alconada Mon, columnista de La Nación.



Cuando la causa cayó en manos del juez Canicoba Corral, la siempre extrovertida Lilita expresó "no confío en nada en Canicoba Corral", a quien tiempo atrás había calificado como "uno de los peores jueces argentinos".



INFORME DENUNCIADO



Pese a que este tipo de procesos suelen ser bastante extensos, en pocas semanas, el magistrado tomó la decisión de sobreseer a Arribas, sin haber iniciado siquiera la investigación y basándose solamente en un informe del Banco Central que ya está denunciado por haberse elaborado de manera irregular.



También prescindió de tomar declaración a los "arrepentidos" brasileños, que sí darían testimonio en otras causas relacionadas con las coimas de Odebrecht.



"PANQUEQUEADA"



Da cuenta Minutouno, que sin embargo la diputada Elisa Carrió pareció olvidar sus propias palabras e ignorar las circunstancias de este fallo express, y a través de su cuenta de Twitter expresó "me pone muy contenta que la Justicia haya probado que fue una sola transferencia, como decía Arribas".