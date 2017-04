La mamá de doble homicida

Se memora que tal lo dado a conocer por LA OPINION online, habitantes del barrio Parque de San Francisco se mostraron preocupados por la presencia de Sebastián Ezequiel Juárez, un vecino de Frontera que en 2015 dio muerte a dos personas en las sierras de Córdoba.



También, que por ello familiares lo trasladaron a Cruz del Eje, lugar donde se encuentra alojado en un centro de atención psiquiátrica, pese a que faltaba un día para que venza un permiso terapéutico por 13 días a fin de visitar familiares.



Periodistas de Radio Estación se comunicaron con Andrea Carraco, madre de Juárez -fue declarado inimputable por la Justicia-, quien sobre lo ocurrido comentó "él recibió un permiso terapéutico otorgado por el equipo de terapia y psicólogos y el juez de Cruz del Eje. Le dieron un permiso por 13 días. Su causa está judicializada. Si no estuviera en condiciones de empezar su tratamiento, nadie arriesgaría".



"PATOLOGIA TRATABLE"



La mujer agregó "actualmente está en un neuropsiquiátrico para continuar con su tratamiento", y señaló que su hijo fue diagnosticado con esquizofrenia, "una patología tratable", por lo que "está tomando una medicación regularmente con la atención del equipo profesional".



Seguidamente Carrasco dijo "él está bien, y lo autorizaron porque después de dos años es necesario para el tratamiento (una acción como la de visitar familiares)".



PROXIMO PERMISO



Por otra parte, la madre de Sebastián Ezequiel Juárez contó que "no justificamos lo que pasó, pero como familia vamos a estar con él. De acá a unos meses le van a dar su próximo permiso".



EXTERNACION



Y sentenció "no va a recibir el alta permanente en lo breve, pero cuando reúna todas las condiciones se le va a dar la externación".