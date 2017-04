Roger Federer buscaba otra final Deportes 01/04/2017 Redacción TENIS

Roger Federer tenía anoche otra dura prueba si quería extender su gran momento. Su rival en las semifinales del Masters 1000 Miami ERA el australiano Nick Kyrgios, una de las grandes promesas del circuito, que se enfrentaban al cierre de nuestra edición. En el horizonte, aparece otra hipotética final Federer-Rafael Nadal: es que el español venció en la primera semifinal al italiano Fabio Fognini por 6-1 y 7-5.

Federer (6° del ranking) llegaba a este choque luego de levantar dos match points en el tercer set y de avanzar con cierta fortuna, según él mismo reconoció. Sabe que no será sencillo dejar atrás a Kyrgios (16°), de quien dijo que fue “muy impresionante” lo que hizo el oceánico en sus últimos torneos: venció consecutivamente a Novak Djokovic en el ATP 500 de Acapulco y en el Masters 1000 de Indian Wells.

Precisamente, en el torneo californiano, Federer y Kyrgios debían disputar uno de los cuartos de final. Pero el australiano no se presentó por una intoxicación. Luego, Federer se llevó el título. Hasta la fecha los dos tenistas sólo se han enfrentado en una ocasión, en el Masters 1000 de Madrid en 2015, en el que Kyrgios ganó en un partido con tres tie breaks: 6-7(2) 7-6(5) y 7-6(12). Claro que el presente del suizo es superlativo: este año no solo ganó en Indian Wells, sino también en el Abierto de Australia. Kyrgios dijo que para ganarle a Federer deberá "sacar y jugar a lo grande" si quiere tener opciones de ganar al "mejor jugador de todos los tiempos".

Por el otro lado, Nadal (7°) y Fognini (40°) jugaron por undécima vez entre sí y el español extendió su ventaja en el historial a 8-3. El ex número uno del mundo, que había ganado los últimos dos choques y estaba 3-1 en en los antecedentes sobre canchas duras, venció a su rival en dos sets. Nadal no dio apenas opciones a Fognini, que sólo pudo lograr 9 puntos con el tenista balear desde la línea de saque, desde donde fraguó un triunfo que le permitirá buscar su primer título en el torneo estadounidense, uno de los pocos grandes que le faltan. Si Federer también gana, con Nadal protagonizarán el tercer cruce entre ambos en esta temporada: el suizo se impuso en la final del Abierto de Australia y en los octavos de Indian Wells.