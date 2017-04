Tapia habló de Bauza Deportes 01/04/2017 Redacción Leer mas ...

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, aseguró este viernes que "no es momento de tomar decisiones apresuradas y en caliente" acerca del futuro del técnico Edgardo Bauza al mando de la Selección nacional, al tiempo que habló de una "mano negra" respecto la sanción al capitán Lionel Messi, por parte de la FIFA. "El lunes vamos a charlar con él. Yo soy un tipo de los que realmente entiende que nunca tiene que tomar decisiones apresuradas. Uno tiene que estar tranquilo para saber interpretar qué es lo mejor, no tomar decisiones en caliente, analizar realmente todo, porque no sé qué contrato tiene el cuerpo técnico", reveló en su primera entrevista tras asumir el cargo este jueves.