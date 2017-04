Las chicas se ponen en marcha Deportes 01/04/2017 Redacción Este fin de semana comienza la temporada para la rama femenina. Este año se suma San Isidro de San Francisco.

Punto de partida para el Torneo Oficial de Formativas y Primera División en la rama femenina de la Asociación Rafaelina de Basquet. Este fin de semana se disputará la primera fecha de la temporada, donde la novedad será la presencia de San Isidro de San Francisco, quien se suma a Sportivo Ben Hur, Independiente de Ataliva, Libertad y Unión de Sunchales.

La actividad comenzará este sábado desde las 10 de la mañana cuando Sportivo Ben Hur reciba a Independiente en las categorías Premini, Mini, U17, U14 y Primera.

La fecha se completará el domingo en San Francisco cuando San Isidro reciba a partir de las 10 a Unión de Sunchales en las categorías premini, Mini, U17 y U14. Libre queda Libertad de Sunchales.



EL FIXTURE COMPLETO

1ª fecha (02/04): San Isidro vs. Unión y Ben Hur vs. Independiente (A). Libre: Libertad.

2ª fecha (09/04): Libertad vs. San Isidro y Unión vs. Ben Hur. Libre: Independiente (A).

3ª fecha (23/04): Ben Hur vs. Libertad y Unión vs. Independiente (A). Libre: San Isidro.

4ª fecha (07/05): Libertad vs. Unión e Independiente (A) vs. San Isidro. Libre: Ben Hur.

5ª fecha (14/05): Ben Hur vs. San Isidro e Independiente (A) vs. Libertad. Libre: Unión.

6ª fecha (28/05): Unión vs. San Isidro e Independiente (A) vs. Ben Hur. Libre: Libertad.

7ª fecha (04/06): San Isidro vs. Libertad y Ben Hur vs. Unión. Libre: Independiente (A).

8ª fecha (11/06): Libertad vs. Ben Hur e Independiente (A) vs. Unión. Libre: San Isidro.

9ª fecha (25/06): Unión vs. Libertad y San Isidro vs. Independiente (A). Libre: Ben Hur.

10ª fecha (02/07): San Isidro vs. Ben Hur y Libertad vs. Independiente (A). Libre: Unión.