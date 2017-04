Unión ante Deportivo Madryn Deportes 01/04/2017 Redacción FEDERAL A

Por la 4ª fecha del Nonagonal del Federal A (Zona Campeonato), Zona B, Unión de Sunchales, uno de los punteros, tratará este sábado de seguir en la cima del grupo, cuando reciba desde las 17 al Deportivo Madryn. El encuentro se disputará en el estadio de La Avenida y será arbitrado por Diego Rodríguez Fernández, de Concordia. El Bicho verde viene se sumar una valiosa igualdad el fin de semana pasado en tiempo de descuento en su visita a Agropecuario, el otro puntero, donde pudo mantener el invicto y la vanguardia. El rival viene de ganarle a Gimnasia de Mendoza como local y está a 3 puntos de los punteros.

Los otros partidos que se jugarán hoy son estos: a las 20, Gimnasia de Mendoza vs. Alvarado y a las 21, Cipolletti vs. Las Parejas. Fue suspendido por falta de policías el encuentro que hoy debían sostener Villa Mitre vs. Agropecuario. Tiene fecha libre Defensores de Belgrano (VR).

Posiciones Zona B: Unión y Agropecuario 7 puntos; Villa Mitre 5; Dep. Madryn 4; Gimnasia 3; Cipolletti, Alvarado y Def. De Belgrano 1; Las Parejas 0.



LIBERTAD, MAÑANA

Por su parte, por la 5ª fecha de la Fase Reválida del Torneo Federal A, Zona C, el encuentro que debían sostener ayer Sol de América de Formosa y Libertad de Sunchales se pasó para mañana en el mismo horario, o sea el de las 16:30.