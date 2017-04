El programa de la tercera Deportes 01/04/2017 Redacción LIGA RAFAELINA DE FUTBOL

Entre domingo y lunes, el juego de Peñarol vs Libertad finalmente fue postergado, se jugará la tercera fecha del Apertura de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol. Anoche, se dieron a conocer los árbitros.

La fecha: Domingo (16hs, Primera; 14:30hs Reserva): Ben Hur vs Dep. Ramona (Claudio González), Sportivo Norte vs La Hidráulica (Raúl Rodríguez), Atlético de Rafaela vs Arg. de Humberto (José Rodríguez), Florida vs Arg. Quilmes (Gonzalo Hidalgo), Unión vs 9 de Julio (Víctor Colman), Brown vs Ferro (Javier Simoncini). Lunes (21.30hs, Primera; 20hs Reserva): Peñarol vs Libertad (Silvio Ruiz).



Por otro lado, este sábado comenzará la actividad de Inferiores y el programa es el siguiente: Primera A: Libertad vs Ferro, Brown vs Quilmes, 9 de Julio vs Peñarol, Atlético de Rafaela vs Unión, Ben Hur vs Sportivo Norte. En Infantiles jugarán: Ferro-Libertad, Quilmes-Brown, Peñarol-9 de Julio, Unión-Atlético y Sportivo-Ben Hur. Primera B: Zona Norte: Vila vs Moreno, Ramona vs Tacural, Ataliva vs Humberto, Roca vs Tiro Federal, Unidad Sancristobalense vs Aldao. Zona Sur: Bochazo vs Atlético (MJ), Zenón vs Josefina, Talleres (MJ) vs La Hidráulica, Florida vs Santa Clara.