Cancelan el show de La Renga en San Juan Información General 01/04/2017 Redacción EFECTO INDIO SOLARI

El recital de la reconocida banda de rock nacional La Renga -una de las más convocantes del país- que estaba previsto para el 29 de abril en el Autódromo "El Zonda" de San Juan, fue cancelado en las últimas horas luego de no recibir la autorización de las autoridades provinciales, por "falta de medidas de seguridad". Se trata de un efecto directo de lo ocurrido en Olavarría con el caótico show del Indio Solari.

La ​cancelación tuvo intepretaciones diferentes para los organizadores del recital y para el gobierno de San Juan, que encabeza Sergio Uñac (PJ).

"Hoy nos llegó la orden del gobernador, a través de su gente, de que no quiere tener a La Renga en San Juan", afirmó el productor José Palazzo a Clarín y recordó que "La Renga ya había tocado en diciembre en Mendoza y en enero en San Luis". El empresario fue muy insistente en remarcar que "tenían el ok del lugar (el Autódromo, que depende del gobierno de San Juan) y el ok del Gobierno (provincial)" para anunciar el recital y que la venta de entradas iba a comenzar el lunes que viene.

Y se quejó: "Cuando íbamos a empezar a hablar de todo el proceso de requisitos de seguridad y salubridad para hacer el concierto nos dicen que no quieren a la Renga en San Juan. Y con todos los funcionarios que hablamos al principio nos dijeron que no había ningún problema".

"¿Creés que nosotros vamos a andar anunciando un show si no tenemos el ok y todo? Ya habíamos ido a ver el lugar y no trepamos por un alambrado, sino que nos recibieron. Hace 18 años trabajo con la Renga y hago todos los shows del norte del país", agregó Palazzo y estimó que iban a haber entre 15 y 20 mil personas en el recital. Por eso dijo: "Pensar que iban a haber más de 20 mil personas era una falta de información absoluta".