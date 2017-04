Allanan departamento del segundo de Scioli Nacionales 01/04/2017 Redacción Leer mas ...

La policía allanó ayer un departamento del barrio porteño de Caballito, propiedad de Alberto Pérez, ex jefe de Gabinete del ex gobernador Daniel Scioli y dos galerías de arte, en el marco de una causa que investiga al ex funcionario sciolista por presunto enriquecimiento ilícito.

Así lo confirmó a Télam el fiscal penal de La Plata, Alvaro Garganta, quien investiga por presunto enriquecimiento ilícito a varios ex funcionarios del gobierno de Daniel Scioli.

"En el departamento de Caballito encontramos varios cuadros y esculturas de firma, de alto valor; y en las dos galerías de arte, Alvear y Zurbarán, se procedió al secuestro de las boletas de compra de dichas obras", detalló el fiscal.

El fiscal platense investiga a Pérez y al ex director de Administración de la jefatura de Gabinete bonaerense, Walter Carbone, por presunto "enriquecimiento ilícito y lavado de activos".

Garganta también investiga si Pérez entre 2014 y 2015, junto a Carbone, "sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas".