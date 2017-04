CRAR recibe a Banco Deportes 01/04/2017 Redacción HOCKEY

El torneo Apertura ‘Carlos Marín’ de Damas que es organizado por la Asociación Santafesina de Hockey pone en disputa este sábado la tercera fecha y en este sentido, el Círculo Rafaelino estará recibiendo a Banco Provincial.

El juego principal, de Primera, estará comenzando a las 16:30 hs, pero previamente se enfrentarán en Juveniles y Reserva. El programa de partidos entre CRAR y Banco es el siguiente: 10 hs Sub-14, 11 hs Sub-16, 12:15 hs Sub-12, 13:30 hs Sub-18, 15:00 hs Reserva.

Los otros compromisos: La Salle vs Santa Fe RC, Universitario vs Atlético Franck, Alma Juniors vs Colón de Santa Fe, El Quillá vs CRAI.

Las chicas del Círculo Rafaelino tienen pendiente el cotejo de la segunda fecha, ante Colón, mientras que en el debut igualaron ante Universitario 2 a 2.



Las Posiciones: El Quillá 6, puntos; Santa Fe RC 6; Banco 3; La Salle 3; CRAI 3; Atlético Franck 3; CRAR 1; UNI 1; Colón 0; Alma Juniors 0.



DOMINGO DE INFANTILES

Mañana desde las 9 de la mañana, en el sintético de CRAR, se desarrollará un encuentro de Infantiles en el cual participarán el Club Atlético de Rafaela, Ramona, el Club Atlético Belgrano de Sa Pereira, Colón de San Justo y Centro Recreativo y Deportivo de Elisa.