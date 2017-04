De Primera a Infantiles Deportes 01/04/2017 Redacción RUGBY

CRAR recibe a Alma Juniors de Esperanza.

Este sábado se vivirá una jornada a puro rugby en el Círculo Rafaelino. Sucede que habrá actividad para todos los gustos. La jornada comenzará temprano, desde las 9:30 hs, con el encuentro de Rugby Infantil del cual participarán Santa Fe Rugby, Brown de San Vicente y Unión de Sunchales; luego, desde las 13 hs comenzarán los juegos de las Juveniles, ante Cha Roga de Santo Tomé por la primera fecha del torneo Apertura de la Unión Santafesina. A las 16 hs, la Primera afrontará la última fecha del torneo Tres Uniones del Río Paraná, enfrentándose con Alma Juniors de Esperanza.



La 3ª fecha del Tres Uniones: Zona A: Regatas vs Logaritmo. Zona B: Aranduroga vs UNI (R). Zona C: Tilcara vs La Salle. Zona D: Rowing vs Cha Roga. Interzonales: CRAR vs Alma Juniors, Querandí vs Capibá.



Las posiciones: Zona A: Logaritmo 9, puntos; Regatas 8 y CRAR 1. Zona B: Alma Juniors 9, puntos; UNI (R) 5 y Aranduroga 1. Zona C: La Salle 7, puntos; Tilcara 6; Querandí 0. Zona D: Cha Roga 9, puntos; Rowing 5 y Capibá 0.



La 1ª fecha del Apertura de Juveniles: Zona A: CRAR vs Cha Roga, UNI vs Alma Juniors. Zona B: CRAI vs La Salle, Santa Fe RC vs Querandí.