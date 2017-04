Una carta de reencuentro Nacionales 01/04/2017 Redacción Leer mas ...

Un ex combatiente logró encontrar a través de la red social Facebook a una mujer que hace 35 años le había mandado una carta en pleno conflicto bélico por la Guerra de las Islas Malvinas.

El pedido comenzó a viralizarse a través de la red social y, al poco tiempo, el ex combatiente Sergio Scarano, quien reside en San Antonio de Areco, logró contactarse con María Cecilia Fernández, oriunda de Bahía Blanca y residente ahora en La Plata, quien a los 12 años había enviado una carta en pleno conflicto bélico. A través del Facebook, Scarano tituló el pasado 27 de marzo: "Carta al soldado desconocido de la IM (Infantería de Marina)" donde puso: "Necesitaría que me ayuden. Quisiera encontrar a la persona que en el año 82 me escribió esta carta a Malvinas. Mi idea es poder agradecer personalmente a María Cecilia Fernández, era de Bahía Blanca. En ese momento tenía 12 años".

"A 35 años de la guerra me propuse agradecer a todas aquellas personas que enviaron cartas que tan bien nos hizo recibirlas. Si alguien la conoce y quiere ayudarme se los agradeceré. Tal vez para ella también sea importante saber que su carta está en manos de un Veterano de Malvinas", expresó el hombre. Fue así que el pedido logró expandirse por las redes sociales y en los últimos días Scarano pudo ponerse en contacto con la mujer.

El hombre, quien estuvo en el Batallón Comando de Infantería de Marina y estuvo en el combate de Monte Longdon dijo que "esperar que un día alguien te lleve una carta, de tu familia o de cualquiera, recibir un mensaje alentador de amor, porque realmente el amor que transmite una niña un niño para nosotros que nos hicimos hombres fue muy importante y loable". "En ese momento recibir una carta era un mimo y entre tantas recibidas me tocó la de María Cecilia Fernández", señaló el ex combatiente en declaraciones a LU2 Radio Bahía Blanca.

Por su parte, la responsable de la carta que viajó a Malvinas, María Cecilia Fernández, expresó que "el martes empezaron a caerme mensajes para ver si era yo, otros que decían que era yo. Fue muy importante para mí, estoy sorprendida y emocionada". "Queríamos a toda costa llevarles un gesto a los soldados que estaban defendiendo nuestro país", comentó.