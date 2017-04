Una historia sobre la guerra de Malvinas Nacionales 01/04/2017 Redacción MAÑANA SE CUMPLIRAN 35 AÑOS

Ampliar CEMENTERIO. En Darwin hay 230 tumbas de argentinos. FOTO ARCHIVO

Alejandro Scomparin corrió en diciembre 280 kilómetros en seis días en las Islas Malvinas para unir el cementerio argentino con el británico por la paz. Desde que empezó a planificar el viaje y la proeza, familiares de víctimas y ex soldados que se enteraron del plan se acercaron a él.

La hermana del soldado Jorge Oscar Soria le entregó una carta para que por favor la entierre en la tumba de su hermano. Y Scomparin así lo hizo. Removió algunas piedras y allí dejó el sobre.

A poco de cumplirse 35 años de la Guerra de Malvinas, el atleta junto a los veteranos Marcelo Rosasco y Gustavo Pirich visitaron el programa "Despiertos". Ellos no se conocían pero coincidieron en que los "une la trinchera", y sin saberlo Rosasco y Scomparin tenían algo en común: Jorge Oscar Soria.

"El último día de mi viaje coloqué un rosario en la tumba de un soldado de la Fuerza Aérea y cuando nos estábamos retirando del cementerio llegó un pájaro y se posó en una de las tumbas. En el cementerio de Darwin hay 230 tumbas, este pájaro eligió una. Empezó a llamar, subía y bajaba pero no se iba de esa tumba. El pájaro miró, siguió cantando y se fue", contó Scomparin.

El ave no se posó en cualquier tumba. Eligió la del soldado Soria, la misma en la que el atleta había dejado la carta que la hermana del ex combatiente le había dado. La historia conmovió a todos, en especial al ex combatiente Rosasco, que emocionado contó: "Los restos del soldado Soria los llevé yo, era compañero mío y murió en una tarea de reconocimiento. Pisó una mina y voló. Lo poco que quedó de él se juntó en una palangana y yo tuve el honor en su memoria de llevarlo a la enfermería para que lo terminaran de reconocer y luego lo enterraran", y mirando fijo a Scomparin le dijo: "Nunca había escuchado tu anécdota".

Una historia -publicada en La Nación- realmente emocionante sobre Malvinas, en estas horas en que nos acercamos a los 35 años de aquel desembarco del 2 de abril de 1982.