Macri: "No es verdad que esta Argentina excluye" Nacionales 01/04/2017 Redacción El jefe de Estado admitió que "sabemos que la pequeña recuperación económica todavía no llegó a muchos".

Ampliar FOTO NA EN EL CONURBANO. Macri junto a un grupo de jubilados.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - En un acto con fuerte impronta electoral, el presidente Mauricio Macri volvió a mostrarse ayer en el Conurbano bonaerense junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y resaltó que "no es verdad que esta Argentina excluye a algunos". Ya en marcha hacia las legislativas, el mandatario recurrió nuevamente al estilo de actos que habían marcado su campaña: parado en el medio del Centro de Jubilados Puerto Libre en San Isidro y, a su alrededor, los participantes de la actividad.

Tras resaltar la aprobación e implementación de la Ley de Reparación Histórica, el jefe de Estado mantuvo un diálogo con Julio, un jubilado de 99 años que el próximo 8 de febrero cumplirá 100 años, el mismo día que el líder del PRO festejará 59. Junto a Vidal, el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, y el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, Macri reconoció que la "pequeña recuperación que ha comenzado" de la economía aún "no llegó a toda la población, pero aseguró que el Gobierno está "haciendo lo que hay que hacer" pensando "en el largo plazo".

En ese sentido, anunció la puesta en marcha de una nueva línea de los préstamos ARGENTA destinada a jubilados y pensionados, que tendrá 60.000 pesos de monto máximo y se podrá pagar en 60 cuotas.

"Para que puedan viajar, arreglar su casa o hacer una pequeña compra", señaló Macri, quien agregó: "Sepan que estamos haciendo lo que hay que hacer pensar en el largo plazo, hacer bases sólidas, sin parche, sin atajo, sin mentira"."Nadie se tiene que resignar, no es verdad que esta Argentina que estamos soñando excluye a algunos", resaltó el Presidente durante el acto que encabezó con estética y tono de campaña.

Sobre el cierre de un mes difícil para su gestión, el líder del PRO intentó imprimirle "alegría" a la presentación y, después de contar que quedó "empachado" con los helados que comió en su visita a una PyME en Malvinas Argentinas, se atrevió a bailar cumbia con una de las jubiladas del distrito del Conurbano norte.

"Todos saben que las cosas no se hacen de un día para otro. Las cosas llevan su tiempo y en 15 meses no vamos a cambiar la historia de décadas de haber creído que la cultura del vivo es la que gana. De la viveza criolla malentendida. Nos va a llevar un poco más de tiempo pero lo importante, lo maravilloso es que el 2017 va a encontrar a la Argentina creciendo después de muchos años", finalizó el jefe de Estado.