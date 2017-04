“No nos sirven los tibios ni oportunistas” Locales 01/04/2017 Redacción NO ES HORA DE ESPECULACIONES POLITICAS, DICE VUCASOVICH

Ampliar FOTO ARCHIVO DURISIMA./ La legisladora del PRO quiere fieles en la bancada.

La diputada del Bloque Federal, Alejandra Vucosovich, consultada sobre la cercanía de las definiciones en materia electoral y respecto de los socios políticos del Pro, aseguro que “está claro que el Radicalismo no quiere perder los espacios que tiene en el Ejecutivo Provincial y en el Nacional que son muchos, nosotros creemos que Santa Fe Unión Pro Federal, tiene que defender las bancas que tenemos y tratar de aumentarlas”, y esta es mi opinión personal.

Nuestro espacio político está comprometido con el proyecto del Presidente Macri, y lo acompañamos a resistir todos estos embates netamente políticos, que no dejan ver la realidad de los cambios que se han producido o de las verdades que se han puesto sobre la mesa, por ello para empezar a trabajar y concretar más rápidamente las propuestas, necesitamos la mayor cantidad de escaños propios para ayudar al Presidente desde el Congreso Nacional

Consultada sobre la conformación de una lista de diputados nacionales entre referentes del PRO y Radicales, Vucasovich declaró que “quisiera una lista sin radicales, porque no nos sirven los tibios ni nos sirven los oportunistas”.

“El intendente de Santa Fe, José Corral tiene que definirse, porque el propio Presidente Macri le pidió que encabece la lista de Diputados Nacionales, si acepta vamos a estar todos encolumnados, pero si Corral dice que no iremos a internas sin problemas”.

“Yo creo que nuestro espacio, que trabajó desde el primer día con Mauricio Macri, tiene que defender su territorio porque ha crecido mucho y somos los únicos que estamos en la calle, con propuestas y escuchando a la gente, nosotros no salimos a generar confrontaciones, nuestro proyecto es el de un país mejor”.

“En el ámbito legislativo, no escuchamos jamás a un radical defender una posición del Presidente de la Nación, somos nosotros los que tenemos que entrar con casco a las sesiones porque cualquier mosca que vuela es culpa de Macri, a pesar de tener socios políticos ocupando bancas junto a nosotros”.

En declaraciones al periodista Mario Galoppo, Radio LT 9, Alejandra Vucasovich sostuvo finalmente “hay que poner blanco sobre negro, esto es política, en las horas decisivas para las candidaturas, se hará lo que decida el equipo al que pertenezco, pero yo no comparto espacio ni con tibios ni con especuladores políticos”.