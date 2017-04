Sobreseyeron a Arribas en la causa de Odebrecht Nacionales 01/04/2017 Redacción POR SUPUESTAS TRANSFERENCIAS

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, fue ayer sobreseído en la causa en la que estaba acusado de recibir casi 600 mil dólares por parte de la empresa Odebrecht a modo de sobornos. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral hizo lugar al planteo de excepción de falta de acción promovido por la defensa del funcionario y, en consecuencia, lo desvinculó de la causa por ausencia de delito, a pesar del rechazo del fiscal Federico Delgado.

La denuncia se originó a partir de un artículo publicado por el diario La Nación y que luego llevó a la Justicia la diputada nacional Elisa Carrió para que se investigue supuestas cinco transferencias hechas a mediados del año pasado por la firma Odebrecht, desde Brasil.

La información había surgido de la declaración de Leonardo Meirelles, un cambista brasilero que declaró en la causa "Lava Jato", que implica hechos de corrupción política en ese país a través del conglomerado empresario. Ante la denuncia, el fiscal Delgado había pedido investigar si esas transferencias habían sido una suerte de sobornos dirigidos a Arribas a raíz de gestiones que habría hecho para la adjudicación de las obras para el soterramiento del tren Sarmiento a un grupo de empresas, entre ellas IECSA de Angelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri).

El jefe de la AFI sólo reconoció, en cambio, una de las transferencias, por 70.500 dólares, por la venta de bienes muebles al empresario Atila Reys Silva y señaló que este había designado a quien llevaría adelante la operación: Meirelles. "El requerimiento debe describir un hecho (o más) pero que tenga, como mínimo, una apariencia de delito, más allá de la calificación legal que pudiera merecer, y esto es lo que está sujeto a las contingencias de la investigación. Y, ¿cuál es el hecho aparentemente punible que el Sr. Fiscal endilga a Arribas? No sabemos", señaló Canicoba Corral en su fallo, en alusión al planteo de Delgado.

El juez agregó que "una investigación ´abierta´ como propone el representante del Ministerio Público Fiscal, no puede prosperar so pena de convertirse en una ´excursión de pesca´, mutando el derecho penal de acto al de autor".