Bonfatti dijo que no tenía expectativas con Macri

El Presidente del Partido Socialista, Antonio Bonfatti, afirmó que no tenía "ninguna expectativa diferente" con respecto al Gobierno nacional y cuestionó las políticas de la Casa Rosada. "Con este gobierno no tenía ninguna expectativa diferente, por algo votamos en blanco. Si no hay convocatoria a los sectores para fijar políticas de Estado de una vez por todas, no hay salida. Y menos favoreciendo por las medidas que se tomaron a los sectores más concentrados", afirmó Bonfatti.

El presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe reclamó "definir qué modelo industrial queremos" y si "vamos por el desarrollo nacional o no, que es clave como el tema energético". "El anterior gobierno benefició a los más concentrados y a los que más necesitaban les llegaba mucho menos", añadió Bonfatti en declaraciones periodísticas.

El titular del socialismo aseguró en declaraciones periodísticas que nunca escuchó al presidente Mauricio Macri hablar de políticas de Estado y que su accionar está basado en los requerimientos de las circunstancias. "Nadie pretende transformaciones de un día para otro, pero el plan no existe. Se va actuando en la medida en que aparece la coyuntura. Lo que (Macri) está haciendo hoy es lo que se hacía antes: buscar un adversario, confrontar", indicó. "La famosa grieta es una pérdida para todos. No le hace bien al país. Creo que hay un espacio para la centroizquierda que está sin representación, y que es un espacio a construirse", agregó.

Por otra parte, descreyó de la posibilidad de una alianza entre el socialismo y el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, para encarar las próximas elecciones. "Todo indicaría que Margarita Stolbizer (GEN) va para ese lado. Nosotros vamos con un proyecto, no con una persona. No imagino al socialismo en alianza con el Frente Renovador", señaló.