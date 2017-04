El Mercosur se reúne de urgencia en Buenos Aires por la crisis venezolana Nacionales 01/04/2017 Redacción Los cancilleres de los países del bloque evaluarán hoy qué hacer con la situación en Venezuela donde se llevó adelante un autogolpe.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Los cancilleres del Mercosur se reunirán hoy de "urgencia" en la Ciudad de Buenos Aires para analizar "la grave situación institucional" en Venezuela, tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir las competencias de la Asamblea Nacional. "Ante la grave situación institucional en la República Bolivariana de Venezuela, los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción han resuelto convocar una urgente reunión de Cancilleres el día sábado 1 de abril para analizar posibles vías de solución", informó la Cancillería.

En un comunicado, el Palacio San Martín agregó que "los países fundadores del Mercosur reiteran su inalterable apoyo a los principios fundamentales del Estado de Derecho y a la preservación de la democracia en la región latinoamericana". La convocatoria fue realizada por la Argentina en su carácter de presidente actual del bloque regional y está previsto que a su término, a las 14:15, la canciller Susana Malcorra brinde una conferencia en la sala de prensa del Palacio San Martín (Esmeralda 1231, Ciudad de Buenos Aires). Asistirán sus pares Aloysio Nunes de Brasil, Eladio Loizaga de Paraguay y Rodolfo Nin Novoa de Uruguay, que desde este jueves mantienen "contacto permanente" por la situación en Venezuela, indicaron fuentes oficiales.

Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suspendieron a Venezuela como Estado miembro del Mercosur el pasado 1 de diciembre, acusado de incumplir sus compromisos comerciales y políticos con el bloque, lo que Caracas niega.

Entre una avalancha de críticas internacionales al gobierno venezolano, el presidente argentino Mauricio Macri llamó el jueves "a recomponer el orden democrático" en Venezuela e insistió en la necesidad de que se cumpla con un calendario electoral. Macri recibió a Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor venezolano Leopoldo López, a quien "manifestó su preocupación por la disolución de la Asamblea Nacional".

Este miércoles por la noche, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, a la que la oposición acusa de servir al Gobierno de Nicolás Maduro, asumió las funciones del Parlamento. La decisión provocó críticas del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, Estados Unidos, Brasil, México, Colombia, Perú, Chile y la Unión Europea.



EL KIRCHNERISMO,

EN SILENCIO

Diputados y senadores del oficialismo y la oposición de Argentina condenaron ayer la anulación de la Asamblea Legislativa en Venezuela y advirtieron sobre el "quebrantamiento del orden democrático" en el país caribeño, mientras que el kirchnerismo no se pronunció sobre el tema.

Los bloques de diputados de Cambiemos, Frente Renovador y Justicialista, así como el de senadores del PJ-FPV se pronunciaron respecto de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela de asumir las funciones del Congreso de ese país y en muchos casos pidieron que se aplique la Carta Democrática Interamericana.

El interbloque de diputados del frente Cambiemos expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y manifestó "la más severa condena frente al Golpe de Estado perpetrado por el gobierno de Nicolás Maduro", a partir de la "violación del principio de separación de los poderes del Estado".

Los legisladores solicitaron que "ante el apoyo expresado por 20 países de la OEA, se examine en dicho organismo la posibilidad de aplicar lo antes posible las medidas convenientes para restaurar la democracia y el respeto de los Derechos Humanos en Venezuela".

La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió presentó un proyecto de declaración donde manifestó su "más rotunda condena al Golpe de Estado" y a la "alteración del orden constitucional", al tiempo que exhortó a la OEA para que "aplique la Carta Democrática Interamericana".

En el arco opositor, las distintas vertientes peronistas encarnadas por el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el Bloque Justicialista de Oscar Romero y Diego Bossio, así como el presidente del bloque de senadores del PJ-FPV, Miguel Pichetto, se sumaron al repudio.

El bloque del Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde y que se mantiene en su mayoría alineado con la expresidenta Cristina Kirchner, fue el único sector que no se expresó.

Por su parte, el diputado y presidente del PJ, José Luis Gioja, lamentó que "los esfuerzos realizados, tanto por Su Santidad, el Papa Francisco, como por otros líderes mundiales, para mantener el orden institucional en la República Bolivariana de Venezuela no hayan arribado al tan deseado anhelo de todas las naciones del mundo"