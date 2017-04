Buryaile: que el ajuste no contemple despidos Locales 01/04/2017 Redacción SANCOR

Ampliar FOTO ARCHIVO MINISTRO. Ricardo Buryaile habló sobre SanCor en la presentación de Agroactiva.

Esta semana se presentó Agroactiva en la casa de la Provincia de Buenos Aires, oportunidad en la cual distintos funcionarios opinaron sobre la situación de SanCor Cooperativas Unidas Limitada. Uno de los que se refirió a la problemática que enfrenta la láctea fue Ricardo Buryaile, el ministro de Agroindustria de la Nación, quien indicó que "el ajuste viene por una reestructuración de pasivos, que es importante".

El ministro aseguró que el Gobierno nacional quiere que haya un esfuerzo de parte de la empresa y "que ese esfuerzo no recaiga sobre los trabajadores". "El ajuste de Sancor no viene por el personal, sino por una reestructuración de pasivos que es importante".

"El Gobierno nacional ha puesto como premisa no analizar la situación de despidos sin analizar la situación de desendeudamiento financiero. Ese es el primer punto sobre el que avanzamos", indicó Buryaile a la prensa.

"Nosotros exigimos antes de hablar del personal hablar de la reestructuración financiera. Esta es la condición que hemos puesto", agregó el ministro, quien confirmó que la Comisión Directiva de la cooperativa láctea está terminando de pulir un plan de reestructuración, que será elevado ante la cartera de Agroindustria mañana.

"El otro punto, prosiguió Buryaile con una muy buena predisposición del gremio, es encontrar situaciones que tengan que ver con los trabajadores, un aggiornamiento con lo que es la realidad de la empresa sin que esto signifique despidos. Creo que hay suspensiones en la empresa pero de ninguna manera despidos, por lo tanto lo de los mil despidos para nosotros es un tema que no está sobre la mesa", pidió el funcionario.

"No es lo prioritario que hoy analizamos, sino que analizamos la situación de endeudamiento financiero y la de productividad, así que en los próximos días vamos a seguir trabajando y vamos a tener algunos anuncios", agregó el ministro.

El funcionario que conduce la cartera Agroindustrial remarcó que el Gobierno nacional "está haciendo un enorme esfuerzo".

Agregó que "Sancor hace mucho que es una empresa con muchos problemas y nosotros hoy, en el tema lechería, venimos a decir que hay que empezar a resolver las cuestiones de fondo y, eso es, reestructurar la empresa a la realidad productiva que tiene, por lo tanto yo creo y espero que podamos llegar a buen término con esto y decirles que SanCor debe seguir siendo una empresa que cumpla con su función, que es procesar la leche de los miles de productores en la Argentina".