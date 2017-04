Zanoni vuelve a Radio Rafaela Información General 01/04/2017 Redacción Leer mas ...

Ampliar ZANONI. Programa de la mañana. FOTO ARCHIVO

Gerardo Zanoni vuelve a LT28 Radio Rafaela, todo un título, que no necesitaría de demasiadas ampliaciones, significando una muy importante variante en la mañana radial de Rafaela.

Tras su reciente desvinculación con otra emisora local, Zanoni llegó a un acuerdo con el director de Radio Rafaela, Rubén Colombero, para incorporarse al plantel periodístico de la única emisora AM de la ciudad, en la cual el periodista-locutor desarrolló gran parte de su actividad.

La presentación de Zanoni, con su programa "Reencuentro", será el lunes 17 del corriente mes de abril, yendo de lunes a viernes de 7:30 a 12:30. Contará con el aporte de la mayoría de quienes lo vinieron acompañando estos últimos tiempos, como el caso de Sergio Boschetto en el móvil desde exteriores, Ivana Fux desde Santa Fe, Brian Mayer desde Buenos Aires, Leo Follet en deportes y Tichi Gómez a cargo del humor. Serán locutoras del programa durante las 5 horas Silvana Luque y Verónica Zbrun.

Según lo expresado por Colombero, la intención ya puesta en marcha es ir recuperando la identidad de LT28, con una programación amena, atractiva y que capte el interés de la audiencia de la ciudad y la zona, existiendo la posibilidad de algunas otras reincorporaciones, en especial en lo que hace a la programación de la tarde. Las novedades, según lo anticipado, irán produciéndose a la brevedad.



LOCUCION EN

EL FUTBOL

Si bien Gerardo Zanoni volverá con su programa periodístico desde el lunes 17 del mes actual desde las 7:30, en realidad su contacto con los micrófonos de Radio Rafaela se producirá esta tarde durante la transmisión del encuentro que Atlético de Rafaela sostendrá en Rosario con Newell's Old Boys, teniendo a su cargo la locución comercial.

Los relatos del encuentro estarán a cargo de Leo Follet y los comentarios de Gabriel Santillán.