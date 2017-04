Pullaro dijo que esperaba "condenas muy altas" Policiales 01/04/2017 Redacción Además del Ministro de Seguridad, el gobernador Miguel Lifschitz se expresó en el mismo sentido. El diputado provincial Carlos Del Frade, al referirse a la absolución de los acusados de matar al ex líder de Los Monos, dijo que "este fallo tiene algo de irracional". En tanto hay malestar judicial por los cuestionamientos.

El ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro, admitió que esperaban "condenas ejemplares" para los acusados en la causa por el crimen de Claudio "Pájaro" Cantero y que la absolución dispuesta por el tribunal integrado por Julio Kesuani, Ismael Manfrín y María Isabel Más Varela le dejó "un sabor amargo".

En línea con las declaraciones hechas ayer por el gobernador Miguel Lifschitz, quien aseguró que había "pruebas suficientes" para una condena, Pullaro señaló que Luis Bassi, Milton Damario, Facundo Muñoz y Maximiliano Zalazar "regaron de violencia la ciudad de Rosario", y se lamentó que hayan sido absueltos por "el beneficio de la duda".

"En estos casos que son relevantes, uno siempre espera condenas ejemplares", aseguró el funcionario provincial a LT 10 -publicado por La Capital-, y añadió: "Son personajes violentos, tenebrosos, que regaron de violencia a una región de la ciudad de Rosario y esperábamos que tuvieran condenas y condenas muy altas en función de los delitos que entendemos que cometieron".

"Estos son personajes violentos que están involucrados en diferentes hechos", explicó Pullaro, y señaló: "No era una condena menor lograr establecer la vinculación en el homicidio del líder de la banda de Los Monos. Vamos a esperar al 6 de abril para leer el fallo y ver cuáles son las argumentaciones".

"Nosotros pensamos que los elementos que presentó el fiscal alcanzaba para la condena", ratificó el responsable de la cartera de seguridad.

Finalmente, Pullaro destacó que "la banda de Los Monos está descabezada porque sus cabecillas están presos y aislados de la sociedad", y concluyó: "Con mirar las estadísticas de violencia uno se da cuenta de lo que decimos".



El gobernador Miguel Lifschitz lamentó la absolución de los tres principales acusados del asesinato de Claudio Ariel "Pájaro" Cantero, quienes fueron juzgados en audiencias orales y públicas y recibieron el beneficio de la duda, ya que "esperaba una condena ejemplar" porque, a su entender, "había elementos suficientes" para una resolución judicial en ese sentido.

El diputado Carlos Del Frade, al referirse a la absolución de los acusados de matar al ex líder de Los Monos resaltó "como hecho curioso, sorprendente, casi irracional, que el mismo conjunto de pruebas que sirvió para condenar al que le vendió las armas, Maximiliano Salazar (penado a 3 años y 3 meses de cárcel), no sirva para condenar a quienes usaron las armas. Tiene una irracionalidad manifiesta ese fallo, y es necesario profundizar para conocer su origen".



El presidente del Colegio de Jueces Penales de Rosario, Carlos Carbone, expresó "su malestar, indignación y estupor" por las recientes declaraciones del gobernador Miguel Lifschitz a raíz del fallo absolutorio de los acusados por la muerte de Claudio Pájaro Cantero.

"No corresponde que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Provincial salgan a criticar un fallo absolutorio o de condena. No se puede condicionar a los jueces. Las expresiones del gobernador condicionan a los jueces de primera instancia y en el caso del caso Cantero a los de segunda instancia", expresó, Carbone.