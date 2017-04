La “Crema” visita a Newell’s en busca de una victoria necesaria Deportes 01/04/2017 Redacción Atlético de Rafaela se mide con la “Lepra” luego de igualar ante Estudiantes. Desde las 16 (Canal 9) con arbitraje de Fernando Rapallini. Ferrero por el suspendido Abero, el único cambio en el equipo del "Chocho" Llop.

Ampliar FOTO M. FERRERO CHARLA PREVIA. / Juan Manuel Llop dialoga con sus dirigidos, previo al inicio del entrenamiento futbolístico. Hoy buscará volverse de Rosario con tres puntos muy valiosos.

Atlético de Rafaela enfrentará este sábado a Newell’s Old Boys, que hace una verdadera fortaleza de su estadio, buscando un triunfo que le permita seguir engrosando su pobre promedio y soñando con alcanzar el objetivo de permanencia, en el juego que abrirá la jornada sabatina de partidos de la fecha 18 del torneo de Primera División.

El encuentro se jugará en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, a partir de las 16, con el arbitraje de Fernando Rapallini y televisación de Canal 9.

La “Crema” tiene 21 puntos en la tabla y la “Lepra”, con 32 unidades se encuentra a cinco de Boca, líder en las posiciones.

Los dirigidos por Juan Manuel Llop consiguieron el 41,18 por ciento de los puntos merced de 6 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, con 17 goles a favor y la misma cantidad de goles en contra. El promedio de 0.951 lo sigue posicionando en la última colocación del descenso y buscará sumar para descontarle a Temperley (1.000), Sarmiento (1.048), Olimpo (1.061) y Arsenal (1.071), que son hoy los rivales directos que tiene.

Jugando fuera del Monumental de Alberdi cosechó el 37 por ciento de los puntos (3 ganados, 1 empatado y 5 perdidos), y tiene como prioridad: sumar.

Para Atlético, el Marcelo Bielsa no es un escenario favorable, Ñuls no es un rival del todo favorable en los números ya que de los once enfrentamientos entre ambos sólo le pudo ganar 1 y empató en 4 oportunidades. El dato alentador es que esa única victoria fue en Rosario.

Los dirigidos por “Chocho” Llop llegan tras empatar 2 a 2 con Estudiantes de La Plata y el DT realizará solo una modificación en relación al once inicial que utilizó el pasado sábado. Ante la expulsión del uruguayo Mathías Abero ingresa en el lateral izquierdo de la defensa Gianfranco Ferrero. El resto, incluso el banco de relevos, serán los mismos. Los suplentes de la “Crema” serán el arquero Ramiro Macagno; el defensor Eros Medaglia; los mediocampistas Diego Montiel, Angelo Martino, Facundo Soloa, Robin Ramírez; y el delantero Ramiro Costa.

Por su parte, Diego Osella, director técnico del club rosarino, también realizará una modificación y Mauro Formica, ya recuperado de una molestia muscular, regresa al equipo en lugar de Jacobo Mansilla. El resto serán los mismos que vienen de igualar 1-1 con Patronato en Paraná.



RESERVA. Las Divisiones Reservas de Newell’s y Atlético de Rafaela se enfrentarán hoy a las 10hs en el Predio de Bella Vista. El equipo que presentará la ‘Crema’, dirigida por Víctor Bottaniz, tendrá a: Guido Rossetti; Lucas Blondel, Tomás Baroni, Santiago Paz y Roque Ramírez; Enzo Copetti, Mateo Castellano, Lautaro Navas, Enzo Gaggi; Lucas Quiróz y Marco Borgnino.



INFERIORES EN AFA. Este sábado se disputará la segunda fecha del torneo que organiza AFA para las Juveniles A y Atlético de Rafaela se medirá ante Newell’s, con las tres categorías mayores, desde las 10:30 hs, en nuestra ciudad y las menores en Rosario.



Las posibles formaciones de los equipos:



Newell's: Luciano Pocrjnic; José San Román, Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi, Nehuén Paz; Jalil Elías, Facundo Quignon; Joel Amoroso, Maximiliano Rodríguez; Mauro Formica e Ignacio Scocco. DT: Diego Osella.



Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Gianfranco Ferrero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Lucas Pittinari, Mauro Albertengo; Fernando Luna y Leandro Díaz. DT: Juan Manuel Llop.



Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Fernando Rapallini.

Asistentes: Iván Núñez y Gustavo Esquivel.

Cuarto árbitro: Ignacio Lupani.

Hora: 16:00.

TV: Canal 9.