Los radicales PRO objetaron la decisión de seguir en el FPCyS

01/04/2017
CUESTIONAN LA POSIBILIDAD DE COMPETIR INTEGRANDO LAS LISTAS LOCALES DEL FRENTE

Ampliar FOTO ARCHIVO VISIONES DIFERENTES./ Galdeano se mostró a favor de mantener un pie en cada frente electoral, José Corral y Barletta ratificaron la participación en Cambiemos a nivel nacional.

Referentes del radicalismo santafesino en la alianza Cambiemos cuestionaron a la convención provincial de la UCR, que el miércoles pasado ratificó que, para las candidaturas a intendente, presidente comunal y concejal, seguirán -salvo algunas excepciones- dentro del Frente Progresista (FPCyS).

Si bien el radicalismo santafesino acatará lo que decida la convención nacional, que sesionará el lunes próximo en La Plata con el objetivo de reafirmar su acuerdo con el PRO para las elecciones generales, también pedirá a la autoridad superior partidaria que tenga en cuenta las alianzas históricas en las provincias.

Sin embargo, el diputado santafesino de la UCR en Cambiemos Sergio Más Varela aseguró estar "decepcionado" por la resolución emanada de la convención provincial de su partido.

"Es momento de definiciones y de respaldar en cada municipio y comuna el cambio que comenzó 15 meses atrás en la Nación. Lamentablemente, lo veo como una oportunidad perdida", aseveró el legislador.

Al repasar el documento emitido por la convención provincial, Más Varela advirtió que "estas acciones evidencian que algunas autoridades partidarias santafesinas no están convencidas de Cambiemos".

"Por el contrario, tienen intereses y prefieren hacerles el juego a los dirigentes socialistas que, sistemáticamente, bombardean al gobierno de Mauricio Macri, pese a la inmensa cantidad de obras que la Nación financia en la provincia", reprochó el diputado.

En ese sentido, Más Varela ratificó su aval a "una gestión que le puso fin a 12 años de populismo y corrupción en el país y que, como otros radicales, no tiene nada que ver con un Frente Progresista, que tanto mal le ha hecho a Santa Fe".



CORRAL NO DESCARTA

SER CANDIDATO

Pero la atención continúa centrada en la figura del titular de la UCR nacional e intendente de Santa Fe, José Corral, a quien el propio jefe del Estado le habría pedido que encabece la lista de postulantes a la Cámara baja.

En diálogo con la prensa, Corral expresó que “los periodistas nacionales no están bien informados y no conocen la realidad de la provincia. La convención provincial de la UCR resolvió apoyar a lo que resuelva la convención nacional para la elección nacional. Yo les cuento que la convención nacional de la UCR va a ratificar el acuerdo con CAMBIEMOS”.

Consultado sobre si descarta ser candidato nacional por Santa Fe, el intendente señaló que “ya vamos a ver lo que se define. Yo siempre pienso en mi ciudad y en la provincia; las listas se cierran en junio”.



BARLETTA: "UCR

ESTARA EN CAMBIEMOS"

El diputado nacional por Santa Fe, Mario Barletta, se expresó respecto de la situación que atraviesa hoy el radicalismo santafesino.

Barletta expresó: “Debe quedar claro que la UCR Santafesina conformará junto con el PRO y la Coalición Cívica las listas de diputados nacionales en el marco de Cambiemos en las próximas elecciones legislativas nacionales. No caben dudas que en estas elecciones debemos ratificar el compromiso de nuestro trabajo diario para fortalecer el cambio, garantizar el funcionamiento democrático de las instituciones, trabajar para disminuir la pobreza, salir definitivamente de la crisis educativa en la que hoy estamos inmersos, y promover un desarrollo sustentable que genere igualdad de oportunidades y puestos de trabajo. Debemos conformar en cada ciudad y en cada pueblo de la Provincia de Santa Fe un espacio que represente el ideario del proyecto que encabeza el Presidente Mauricio Macri en Cambiemos”.



INTENSO DEBATE

El documento alumbrado -sin sobresaltos- por la convención provincial del radicalismo fue precedido de un intenso debate interno, que potenció el desafío de no quebrar la relación con los socialistas, aliados en el FPCyS.

Para Julián Galdeano, presidente de la UCR santafesina, los tres sectores internos (NEO, MAR y Universidad) sellaron un acuerdo que permitió "evitar una ruptura". El diputado provincial deslizó luego una pista a futuro: "Me siento cómodo en el FPCyS, aunque el desafío de Cambiemos es atractivo para quienes estamos en política".

Paralelamente, el diputado provincial radical Jorge Henn, histórico crítico de las políticas del PRO, se mostró satisfecho con la decisión de los convencionales.

"Elegimos seguir siendo parte del Frente Progresista en Santa Fe y defender nuestra identidad", señaló el ex vicegobernador.