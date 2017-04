Hoy aumenta la tarifa de gas entre 20 y 36% Nacionales 01/04/2017 Redacción El ministro de Energía dio a conocer este viernes los detalles del nuevo cuadro tarifario que regirá a partir del 1 de abril y afirmó que la factura media será menor a 250 pesos.

Ampliar FOTO NA ARANGUREN. En el mensaje de los aumentos de tarifas de los servicios, desde electricidad hasta el gas.

BUENOS AIRES, 1 (NA). - Las tarifas de gas aumentarán entre 20 y 36 por ciento a partir de abril para usuarios residenciales y comerciales del área metropolitana, mientras que el 71% de la población recibirá una factura menor a 500 pesos por mes, anunció ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren. El funcionario dijo que la tarifa de gas tendrá un aumento "del 24 por ciento en promedio".

"La tarifa de gas subirá 24 por ciento en promedio a partir de este sábado", subrayó en una conferencia de prensa en la cual aclaró que el resto de los aumentos programados, para noviembre y abril de 2018, serán "motivo de otra evaluación o reunión". Señaló que "la factura media mensual para el 51 por ciento de la población será menor a 250 pesos y un 20 por ciento tendrá facturas entre 250 y 500 pesos mensuales". Dijo que se pretende alcanzar un "suministro sostenible en el tiempo y subsidiar solamente a los que lo necesiten".

"El 78 por ciento de la factura continúa siendo subsidiado", puntualizó Aranguren, quien destacó, por otro lado, que "se mantiene la oportunidad de estar premiando el ahorro energético con base a 2015". Indicó que, según el caso, "para los que tengan la posibilidad de reducir un 15 por ciento de gas, el precio puede bajar un 50 por ciento".

Sin embargo, aclaró que "muchas veces esto depende no sólo del esfuerzo del usuario, sino de la condición climática del año".

Durante la conferencia de prensa, subrayó, por otro lado, que el subsidio de GNC "bajará un 35%". El ministro destacó que "2 millones de hogares tienen tarifa social" y aclaró, en tanto: "Continuamos con una disminución gradual a la producción de gas natural".

-La factura de un usuario que consume lo mínimo, es decir el denominado R1, que gasta 25 m3 por mes, pasará de $ 94 a 127.

-El que usa 56 m3 (R2) irá de $ 175 a 239.

-El R2.2 (70 m3) pasará de $ 226 a 309.

-El R2.3 (135 m3), irá de los actuales $ 281 a 384.

-El escalón siguiente (R3.1), que pagaba una factura mensual de $ 488 ahora desembolsará $ 618.

-El R3.2 pasará de $ 585 a % 738, siempre mensual.

-Luego, la factura del consumidor de la categoría R3.3 subirá de $ 782 a $ 993.

-La de R3.4 pasará de $ 1.385 a $ 1.670. Este último es el único segmento que tendrá el aumento más bajo, de 20%.

Aranguren dijo que con las subas se busca "un suministro sostenible en el tiempo, promover la producción local, reducir las importaciones, subsidiar solo a aquellos que lo necesitan, fomentar el ahorro y un consumo eficiente, que es la forma de energía más barata".