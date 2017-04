Paritaria Municipal: deberán recalcular unos $ 90 millones Locales 01/04/2017 Redacción Ese es el costo fiscal que, en principio, tendría el incremento salarial en nuestra ciudad. Como no estaba contemplada esta cifra este Presupuesto 2017, se deberán recalcular las partidas en función de las prioridades. Habrá una reunión entre el SEOM y el DEM para fijar cómo se pagarán los 3.000 pesos. Pero todavía no hay una fecha fijada para el encuentro.

Ampliar FOTO ARCHIVO BALANCE POSITIVO./ Marcela Basano y Darío Cocco, miembros paritarios, evaluaron el acuerdo alcanzado.

Por Adrián Gerbaudo (Redacción LA OPINION). - La Municipalidad de Rafaela deberá reconfigurar el Presupuesto 2017 en unos 90 millones de pesos. Ese es el "costo fiscal" que tendrá la nueva política salarial, acordada el pasado jueves, luego de un mes de intensas negociaciones y cinco días de paro.

El cálculo inicial fue realizado por la secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del Municipio, Marcela Basano, en declaraciones realizadas a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

Recordemos que el acuerdo al que arribaron implica una suma fija de recomposición de 3000 pesos con la posibilidad de que los municipios y comunas lo paguen hasta en dos cuotas. La primera tiene que ir en planilla complementaria durante el mes de abril y debe finalizarse en mayo. Se pactó, además un aumento del 18% desde marzo y el 7% restante en julio, con un mínimo garantizado de $ 3.125 (representa un 35% para los salarios más bajos). Esto quiere decir que ningún empleado municipal, en julio, va a tener un aumento menor a ese monto. También firmaron una cláusula de actualización, que dice que en el caso de dispararse la inflación (acumulada desde diciembre de 2016), y superar los montos fijados en paritaria, habrá una actualización automática a partir de lo que indique el IPEC, que se hará a partir de agosto, a mes vencido.

"Fue un acuerdo muy trabajoso, y una oferta muy compleja para acordar entre los municipios y comunas, porque las situaciones son distintas. En la paritaria central (ATE, UPCN, docentes) el patrón es uno solo. Pero en las municipales, somos más de 360. Entonces, es muy complejo, porque son realidades absolutamente distintas", comentó la funcionaria.

"El porcentaje que se otorgó es justo para los trabajadores, dado que pese a las creencias, los sueldos de los ingresantes no son altos. Necesitábamos tomar el toro por las astas y resolverlo cuanto antes, porque estábamos llegando a instancias complejas, con muchos días de paro y malestar en la comunidad", dijo.

¿Es posible pagarlo? "Nos vamos a tener que dar maña para hacerlo. No podemos preguntarnos si lo aplicamos o no: lo tenemos que hacer de manera obligatoria. Después veremos cómo acomodamos los números, en función de las prioridades de la gestión", respondió y agregó: "a grandes rasgos y haciendo un cálculo muy grueso, van a significar unos 90 millones de pesos a nivel anual".

"Hubo particularidades en esta negociación, que la hicieron distinta a las anteriores. Partimos de una diferencia muy grande, porque no había referencia ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Entonces, fue muy difícil iniciar la discusión porque no sabíamos dónde pararnos. Las ofertas las hicimos acordes a las propuestas que hizo la Provincia. Este acuerdo es bastante similar, pero hay algunas particularidades que la hacen aún mejor", dijo Basano y completó: "costó muchísimo, por eso fue tan larga. En nuestro caso, afectó mucho porque los servicios como el transporte público de pasajeros o la recolección de residuos, son brindados por el Municipio".

Darío Cocco, por su parte, manifestó también en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que "se pudieron alcanzar algunos objetivos importantes, aunque completamente satisfechos nunca se está en esta clase de acuerdos".

Uno de los puntos que destacó fue la recomposición por el 2016. "Habíamos perdido entre 8 y 10 puntos del año pasado y habíamos conseguido 2.800 que se cobró entre diciembre y enero. A ese bono le sumamos 3.000 más. Tal vez no alcanza para recuperar lo que se perdió, pero para nosotros es importante atar ese acuerdo a este punto", dijo y agregó que "los trabajadores han perdido muchísimo poder adquisitivo en los últimos dos años y va a costar mucho recuperarlo, al menos, de forma rápida".

Además, comentó que "para nosotros era importante que tengamos un porcentaje importante inicial, para que repercuta en el aguinaldo. El 7% para julio era trascendental en la negociación, para llegar al 25%, que era un número al que queríamos llegar. Menos de eso no se podía".

En cuanto a las asignaciones familiares, hubo un acuerdo para destrabarlo en una comisión técnica y hablar con el Gobernador en la actualización, porque "es incomprensible que tengamos los mismos valores de hace tres años", completó Cocco.



ENCUENTRO PENDIENTE

En las próximas horas, Basano, Cocco y el intendente Luis Castellano deberán reunirse para determinar cómo y cuándo se va a pagar la diferencia salarial que corresponde al mes de marzo, dado que ayer ya estaban depositados los sueldos de los empleados, sin el incremento. Para este encuentro aún no está definida todavía la fecha.