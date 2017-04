Por la decisión, el ciclo lectivo terminará el 22 de diciembre Locales 01/04/2017 Redacción LO DIJO LA MINISTRA BALAGUE

Ampliar FOTO ARCHIVO BALAGUE. La ministra dijo que se busca recuperar los días de clases.

La ministra de Educación, Claudia Balagué, rechazó el método de votación de AMSAFE, dado que en algunos departamentos no se incluía la posibilidad de aceptar la propuesta salarial. Y anticipó que el ciclo lectivo se extenderá para "recuperar los días de clases".

"Las clases culminarán el 22 de diciembre", detalló la ministra en diálogo con La Capital de Rosario, quien además afirmó que los exámenes del secundario serán en la última semana del año, entre Navidad y Año Nuevo.

"Es una propuesta que ha sido aceptada y valorada positivamente por miles de docentes, pero también es llamativo que en algunos departamentos, como en el departamento La Capital, los docentes no hayan tenido la opción de aceptar la propuesta. Que no exista esta posibilidad ha impedido que muchísimos docentes que querían avalarla no hayan podido hacerlo", dijo la titular de la cartera docente y agregó: "no nos parece adecuado este mecanismo: todos deberían tener las mismas opciones para poder llegar y acercarse a una opción con muchas posibilidades. De hecho, muchos de los docentes han votado en blanco o no han ido a votar. Menos de la mitad de los docentes han llegado a estas votaciones dado que no encontraban esa opción.

Por otra parte, destacó: "ahora ya tenemos que pensar en la calidad educativa, algo que tenemos que fortalecer todos los días, como lo venimos haciendo. Una de las medidas que vamos a tomar es prolongar el ciclo lectivo para recuperar los días de clases para los chicos. Me parece que esta es la prioridad: que los chicos estén en las escuelas y mejorando día a día, como es la propuesta de las políticas públicas de Santa Fe", concluyó.