Amplio rechazo de los docentes, que van al paro miércoles y jueves Locales 01/04/2017 Redacción Votaron 31.643 docentes de AMSAFE. Un abrumador 75% optó por el rechazo y sólo el 25% por aceptar la oferta salarial. En Castellanos, la moción más votada fue aprobarla. Ahora, habrá paro el 5 y el 6 -junto a la medida de fuerza de la CGT y la CTA- y movilización. Si no hay una mejor propuesta, hay otro paro de 48 horas en suspenso.

Ampliar FOTO PRENSA AMSAFE ENORME DIFERENCIA. Unos 23.738 lo hicieron por el rechazo a la propuesta salarial, con distintas modalidades, y 6.716 por la aceptación.

Ayer se concretó la asamblea provincial de AMSAFE y hubo un amplio rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de la Provincia. A partir de esto, se decretó un plan de lucha que implica un paro de 48 horas (miércoles 5 y el jueves 6, en coincidencia con el paro de la CGT y la CTA) y movilización solicitando una mejora de la oferta a la administración de Miguel Lifschitz. En el caso de que no haya ninguna mejora, ya está previsto otros dos días de paro, pero aún sin fecha determinada. Por su parte, SADOP adoptó el mismo plan de lucha, aunque sin consultar a las bases.

Fueron 31.643 los docentes de AMSAFE los que votaron. De ellos, 23.738 lo hicieron por el rechazo a la propuesta del gobierno de Miguel Lifschitz, con distintas modalidades, y 6.716 por la aceptación. Los porcentajes fueron abrumadores: 75% optó por el rechazo y sólo el 25% por aceptar la oferta salarial.

La propuesta más votada en el departamento Castellanos fue la de terminar el conflicto: 957 votos sobre un total de 1974. Sin embargo, este 48% perdió con el 52% compuesto por la moción similar a la ganadora en la Provincia (439 votos) y la que implicaba una serie de paros semanales de 48 horas (578 voluntades de docentes).



ARGUMENTOS

La secretaria general de AMSAFE, Sonia Alesso, sostuvo que según surge del resultado de la votación, los docentes han considerado “masivamente que la propuesta no contiene sus demandas salariales”. Además, se refirió a “una gran ofensiva del gobierno provincial para que se acepte”.

A la hora de explicar el rechazo, aseguró que “no fueron tomadas las cuestiones discutidas en las comisiones técnicas”.

Concretamente, el reclamo por recuperar lo perdido en 2016 (“para nuestros números fue entre un 8 y un 10”) y superar la inflación de 2017. Entonces, para Alesso si se aceptara, se perdería el poder adquisitivo del salario por segundo año consecutivo.

En cuanto al FONID (correspondiente a la Nación), dijo que al no haber convocatoria a la paritaria nacional “la idea de que va a haber una adecuación de ese fondo no es real”.

Por su parte, los docentes particulares también rechazaron la propuesta salarial de la provincia anunciando un paro de 48 horas, coincidiendo con AMSAFE.

La secretaria General de SADOP, Patricia Mounier, precisó por LT10 que en las seccionales Santa Fe y Rosario los maestros votaron por realizar la medida de fuerza.

En tanto, reiteró que “la oferta del gobierno provincial no es del 25% sino del 22, por lo tanto no alcanza a satisfacer a los docentes”.



UDA TAMBIEN

También UDA parará el 5 y 6 de abril en todo el país. Según se informó desde la comisión directiva central de la Unión Docentes Argentinos, la medida regirá para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Además, el jueves acompañarán a la CGT.

Finalmente, advirtieron que "de no convocarse a la paritaria nacional docente mediante la cual se consagra el salario inicial por ley", agudizarán su plan de lucha.