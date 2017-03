Apelación de jugador de Aldao

FOTO INTERNET - GRITOS DE GOL.- Enrique Triverio no lo puede repetir, debido a una importante suspensión.

De acuerdo a información que pudo obtener ESPN Digital, el argentino envió sus pruebas ante el TAS para que se reduzca la suspensión de un año que se le dio hace unas semanas, tras el altercado que vivió con Flores.



De momento, Enrique Triverio se mantiene entrenando a la par de sus compañeros en el club, a la espera de que el organismo analice el caso y emita su veredicto, que sería inapelable.



Se desconoce el tiempo que tardará en darse a conocer la resolución, por lo que le queda al jugador y al propio Toluca, ser pacientes en esta situación.



Se sabe que uno de los diversos recursos que presentó el delantero es que no fue citado una vez que la Comisión de Arbitraje solicitó la apelación, que es un paso obligatorio que siempre se tiene que dar para presentar una resolución, algo que finalmente no ocurrió y que jugaría a favor del futbolista.



El plazo que tenían Pablo Aguilar y Enrique Triverio para apelar su suspensión es de tres semanas y solamente ellos podían presentar el recurso y no las instituciones a las que son parte, al ser directamente los involucrados en el caso.