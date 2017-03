¿Quiénes no votaron a Tapia?

Los sobres vacíos tienen dueño, aunque sólo River admitió el suyo. Los otros dos no fueron asumidos, pero uno le corresponde a Belgrano, el club que preside Armando Pérez, y el otro a Colón. En tanto, Marcelo Tinelli que en lo previo despotricó severamente tuvo que votar a Tapia. El puesto de encargado de la Selección nacional pudo más que la postura ideológica.



¿Y LOS OTROS QUE NO VOTARIAN?



El resto viene con sorpresa, ya que inicialmente la misma acción (abstención) sería llevada adelante también por San Lorenzo, Banfield y Atlético Tucumán. Pero no, fue Belgrano. El club que preside Armando Pérez no puso nada en el sobre. Fue una revancha personal por las piedras que el Ascenso le puso a su gestión como interventor durante nueve meses.



River por sostener su postura y Belgrano por revancha, marcaron su disgusto con Tapia ¿Y el tercero? No es Newell’s como trascendió, pero lleva los mismos colores: Colón.



Destaca Diario Popular que existieron cabildeos previos a la votación, y que en ese escenario se observaron caras sin sonrisas y gestos adustos.



Así las cosas, desde el entorno de Marcelo Tinelli (vicepresidente de San Lorenzo) señalaron que un voto en contra podría haber echado a perder el acuerdo que lo tiene al conductor como encargado de la Selección Nacional.