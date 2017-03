Municipales firmaron su incremento salarial Locales 31/03/2017 Redacción Será un 18% a partir de marzo y un 7% en julio, más una suma fija de $ 3.000 por enero y febrero. La discusión demandó un mes de conflicto y 5 días de paro.

Después de 5 días de paro en casi 15 días, y tras la llegada de una tercera oferta, la Federación de Trabajadores Municipales de Santa Fe (FESTRAM) acordó con los representantes de Municipios y Comunas el acuerdo salarial para este año.

Tras la reunión realizada en la jornada de ayer, se acordó un incremento salarial del 25%, que se abonará de la siguiente manera: un 18% a partir de marzo, y 7% restante a partir de julio de 2017 (que quedará afuera del aguinaldo), con cláusula gatillo.

De esta manera, según informaron desde el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Rafaela (SEOM) el aumento mínimo garantizado será de $ 3.125. Por otra parte, por los meses de enero y febrero, será otorgada una suma de $ 3.000.

En este sentido, desde el SEOM se informó que aún no está definida la manera en que se liquidarán estos $ 3.000, cuyo cronograma dependerá de cada Municipio. Lo mismo sucederá con el retroactivo del 18% correspondiente al mes de marzo, ya que en el día de hoy se habrán liquidado los sueldos sin ese incremento.

El acuerdo llega un día antes de que los docentes resuelvan la respuesta que darán al Gobierno, siendo la última discusión paritaria por concluir. Cabe recordar que anteriormente, la paritaria de los gremios estatales había cerrado un aumento similar al otorgado ahora también a los empleados municipales.



CRONICA DE

UNA DISCUSION

La primera reunión paritaria entre intendentes y empleados municipales se dio a finales de febrero. Pero la propuesta salarial no llegaría hasta los primeros días de marzo. Por entonces, la oferta original fue del 19,5%.

Tras esa oferta, vino el primer paro de los municipales. Fue de 24 horas, el jueves 9 de marzo, en rechazo a lo que consideraban una cifra muy inferior a sus expectativas. Y anticiparon próximos paros de 48 horas.

Ante esto, el Gobierno Provincial respondió dictando una conciliación obligatoria, como una medida que evitara los paros, en medio de una discusión que se preveía podía ser larga. La Festram respondió no acatando la conciliación y llevando a cabo un paro de 48 horas los días 14 y 15.

Después de eso llegó otro ofrecimiento. Fue del 22% en dos veces, desglosado en el 10% en el mes de marzo y 12% en julio, además de una suma fija en caso de que levantaran este paro, lo que finalmente quedó descartado.

Los municipales volvieron a rechazar esa posibilidad y llevaron a cabo una medida de fuerza similar los días 22 y 23 de marzo, con multitudinarias movilizaciones a los palacios Municipales de Santa Fe y Rosario. Los días de paro se pegaron al feriado del 24 de marzo, la falta de servicios se sintió fuertemente en toda la provincia.

De no haber acuerdo, se esperaban nuevos paros para la semana que viene. Pero con la firma del acta paritaria, por ahora nada de eso ocurrirá.