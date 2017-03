Los docentes definen si aceptan o rechazan la propuesta salarial Locales 31/03/2017 Redacción Tras la votación en las escuelas, hoy se llevará a cabo la Asamblea Provincial. Es la única paritaria que sigue abierta.

Ampliar FOTO ARCHIVO ESCUELAS./ En Santa Fe, se cumplió la primera semana completa de clases ininterrumpidas.

Los maestros afiliados a AMSAFE definirán hoy, a partir de las 10, si aceptan o no la propuesta salarial entregada por el Gobierno de la Provincia o si darán continuidad a las medidas de fuerza. En Rosario y Santa Fe, donde se concentra la mayor cantidad de votos, todo hacía parecer que irían por el rechazo.

El lunes pasado, los sindicatos docentes recibieron la oferta y no salieron conformes. De hecho, dijeron que no era un 25%, sino un 22,8%: la diferencia radica en que la Provincia contabiliza el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) para llegar a ese porcentaje. Pero sin esa cifra ($ 1.200) -aportada por el Gobierno Nacional-, el porcentaje baja. Tampoco les convence que la cláusula gatillo se dispare de forma automática.

Hasta ayer votaban en las diferentes departamentales y el recuento de votos final se hará hoy, a las 10, en la sede del gremio por Rivadavia al 3200 de la capital provincial. Al cierre de la edición, no había información oficial sobre la postura que llevaría el departamento Castellanos.

Vale destacar que cada regional tiene la posibilidad de crear las mociones que crea necesarias. Esto hace que cada Departamental vaya con propuestas diferentes y, consecuentemente, haya dispersión de votos. Esto complica las chances matemáticas de aceptar contra el rechazo. De hecho, por ejemplo, en el departamento La Capital, no había moción para aceptar la oferta salarial. Rosario, en cambio, si la tiene, pero hay otras 5 que van por el rechazo. Tal cual como lo indica el diario El Litoral, entre estas dos seccionales -Rosario y Santa Fe- suman cerca de la mitad de los sufragios y suelen inclinar la balanza de la decisión. En las últimas asambleas se contabilizaron entre 29.000 y 30.000 votos docentes de toda la provincia, de los cuales cerca de 14.000 pertenecen a esos dos departamentos: Rosario suele cosechar entre 7 mil y 8 mil y La Capital entre 5 mil y 6 mil. De esta forma, la sensación de que habrá un plan de lucha a partir de la semana que viene, crece con el correr de las horas.