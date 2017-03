Con especial convocatoria comenzó el Cuarto Encuentro de Derecho Laboral Región 31/03/2017 Redacción SUNCHALES

Ver galería 1 / 2 - FOTO F. MELCHIORI// APERTURA/ Javier Aga, Héctor Ponce, Héctor García y Mariano Vigano presidiendo la ceremonia. DE INTERES./ La Declaratoria fue entregada por Leandro Lamberti y Gonzalo Toselli a Héctor Ponce y Javier Aga- ambos en el centro-.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Ayer por la mañana, con un auditorio absolutamente colmado fue iniciado el Cuarto Encuentro Internacional de Derecho Laboral, especial espacio de reflexión que año tras año ponen a disposición de la comunidad ATILRA -Asociación de Trabajadores Lácteos de la República Argentina- y la UNL -Universidad Nacional del Litoral-, a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.

En la oportunidad presidieron la ceremonia inaugural Javier Aga, decano de la facultad citada, Héctor Ponce -secretario general de la Comisión Directiva Nacional de ATILRA y presidente de la Fundación ATILRA-; Héctor García, presidente de AADT y SS -Asociación Argentina del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social- y Mariano Vigano -presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe-, aunque estaba anunciado Eduardo Massot -de FACA- no pudo asistir por cuestiones personales.

Estuvieron presentes el Consejo Directivo Nacional de la organización gremial organizadora, autoridades de la UNL entre ellos su rector Miguel Irigoyen; autoridades provinciales, el intendente local, Gonzalo Toselli; el presidente del cuerpo legislativo local, Leandro Lamberti, además de diversos gremialistas y especialistas en derecho laboral de USA, España, Brasil y Suiza.



BIENVENIDA

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino se oyó un mensaje de Héctor Luis Ponce, Etín, quien ofreció la bienvenida resaltando la presencia de autoridades, medios de comunicación, conferencistas expositores, "por la deferencia de estar aquí con nosotros para llenar de contenidos estos dos días del encuentro".

También enfatizó la presencia de "conferencistas llegados puertas afuera de Argentina que hoy nos honran con su presencia, ya que es un acto de felicidad contarlos entre nosotros en estos dos días del encuentro".

Tuvo términos de reconocimiento para las instituciones "que siempre nos acompañan en esta realización ya que para nosotros institucionalmente es muy importante".

Enfatizó algunas presencias en la organización como la UNL, a través de su Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, en la persona de su decano Javier Aga; exaltó la actividad del Abel De Manuele que se ha convertido en "alma mater de las jornadas", hizo lo propio también Mariano Vigano y Héctor García, y agradeció a Eduardo Massot, quien no pudo asistir, no olvidó mencionar la excelente labor del personal del CET.

Por otra parte recordó que los tres encuentros anteriores ofrecieron resultados satisfactorios. Más adelante se refirió a la motivación por la que encuentros de este tipo son propiciados por una organización gremial, poniendo especial énfasis en resaltar que para "ATILRA la capacitación, la formación y la educación constituyen elementos distintivos dentro del contexto donde se mueve la sociedad de nuestros tiempos".

"Deciamos la vez pasada en Buenos Aires que la educación, la formación y la capacitación desde del punto de vista económico le cobran un precio a las instituciones y al propio estado, y que de acuerdo a la concepción filosófica que cada uno de nosotros tengamos respecto del significado de la palabra valor o la palabra precio, podemos ubicarnos en medidas distintas, para muchos con pensamiento utilitario, el precio es elevado, para nosotros, desde nuestra óptica el esfuerzo que significa realizar una actividad académica de estas características el precio no es alto si lo comparamos con el precio que suele cobrar la ignorancia, la falta de formación y la falta de capacitación.

En su mensaje luego se refirió a la actualización que debieron hacer los gremios adecuándose al ritmo de la sociedad, hecho que tiene que ver con la realidad de los trabajadores de todo el mundo. Hizo alusión a la situación de hambre, desigualdad, mala distribución que se sufre en el orbe, como pasó el daño que recibe el medio ambiente.



JAVIER AGA

El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, además de los agradecimientos hizo votos para que SanCor y otras industrias lácteas puedan solucionar sus problemas, que los productores quieran seguir siéndolo y los trabajadores no pierdan su puesto laboral.

Hizo un somero análisis de la situación que estamos viviendo en estos 34 años de democracia ininterrumpida, situación que "se reproduce a sí misma desde hace varias décadas, sin encontrar el camino a largo plazo". Como temas preocupantes para el mundo del trabajo remarcó las manifestaciones xenófobas que avanzan en todo el continente y la robótica que desplaza a los trabajadores. Hizo también una defensa de la escuela pública evocando el preponderante papel que le cupo a la escuela argentina en su momento.

Hizo diversas consideraciones acerca de la realidad de nuestro país y afirmó que "Argentina cabalga por un derrotero del debate que nos debemos", en alusión a la pobreza, la precariedad laboral, el aumento de la tasa de indigencia -que nos azota desde 2009- sin poder resolverlo.

Si bien señaló que se entienden las dificultades para detener la exclusión social llamó a generar políticas de Estado que aporten al bien común.



HECTOR GARCIA Y MARIANO VIGANO

Los dos últimos oradores fueron Héctor García y Mariano Vigano, quienes coincidieron en resaltar la importancia de la realización que tiene por sede a nuestra ciudad, felicitaron a los organizadores y enfatizaron el significado de las jornadas.

García invitó al Congreso Regional Iberoamericano de Derecho Laboral que se hará en 2019 en Córdoba y Vigano además ofreció un detalle del rol del abogado en esta temática.



DE INTERES

Como se recordará el Concejo Municipal declaró de Interés la realización, una copia de la declaratoria fue entregada por Gonzalo Toselli y Leandro Lamberti a Héctor Ponce y Javier Aga.



ENCUENTRO

Inmediatamente después se iniciaron los talleres, prosiguiendo la actividad durante el día de hoy, estando previsto el cierre para esta tarde.