“Tenemos la misma cantidad de policías desde hace 40 años” Policiales 31/03/2017 Redacción LO DICHO CORRESPONDE AL DIPUTADO PROVINCIAL ROBERTO MIRABELLA

Ampliar FOTO ARCHIVO ROBERTO MIRABELLA. El diputado se mostró agudo y crítico en el tema de seguridad.

El diputado Roberto Mirabella presentó este jueves dos proyectos de comunicación en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo incremente la dotación policial de la Unidad Regional V e implemente un programa de viviendas, para que los agentes de otras localidades que prestan servicio en la Unidad Regional V puedan vivir en la ciudad de Rafaela u otras localidades del Departamento.



PRIMER

PROYECTO

Uno de los proyectos de comunicación presentados solicita que el Poder Ejecutivo incremente en el menor plazo posible, la dotación policial de la Unidad Regional V en 200 efectivos y 30 vehículos.

“No dudamos que cualquier localidad desea que se incremente la dotación policial tanto en recursos humanos como materiales, pero este proyecto surge de la increíble realidad que la Unidad Regional V cuenta con los mismos efectivos que hace 40 años”, expresó el Diputado.

Agregó: “No creemos necesario documentar en cuánto se incrementó la población del departamento Castellanos en ese período, y menos aún buscar índices de incremento de la inseguridad, para fundamentar la petición que aquí se formula. Tampoco es necesario explicar que, ante un aumento del personal policial sin la provisión de los vehículos acorde, sería como proveerles armas sin municiones", señaló.



SEGUNDO

PROYECTO

En cuanto al otro proyecto de comunicación donde se solicita que el Poder Ejecutivo implemente un programa de viviendas, para que los agentes de otras localidades que prestan servicio en la Unidad Regional V puedan vivir en la ciudad de Rafaela u otras localidades del Departamento, el legislador explicó que: “es que una gran cantidad de agentes policiales que desempeñan sus tareas en el departamento Castellanos y no son oriundos de la localidad a la que son destinados, especialmente los que trabajan en la ciudad de Rafaela”. Además sostuvo que: “el motivo que origina el presente proyecto de comunicación es, no sólo las malas condiciones a que se ven sometidos los agentes desde lo familiar y psicológico, sino también especialmente en la disminución de la calidad en las tareas que llevan a cabo esos efectivos trasladados por 48 horas”.

Cabe destacar que no es de menor consideración el costo que debe afrontar el personal que cumple este tipo de servicio, dado que el valor del transporte, en algunos casos implican un importante porcentaje de los ingresos del mismo, hace que la remuneración declarada por las autoridades no se refleje efectivamente en su bolsillo.