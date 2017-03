Consejo de Magistratura citó al camarista Freiler Nacionales 31/03/2017 Redacción EL PRIMER PASO HACIA EL JUICIO POLITICO

Ampliar FOTO NA 18 DE ABRIL./ La Comisión de Acusación y Disciplina citó al camarista federal.

BUENOS AIRES, 31 (NA). - La Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura citó ayer al camarista federal Eduardo Freiler, a dar explicaciones el próximo 18 de abril, el primer paso de un proceso que podría culminar con su suspensión, juicio político y destitución, aunque ese derrotero no es seguro por las mayorías necesarias para su avance.

Freiler, integrante de la Sala I de la Cámara Federal porteña (fuero donde se sustancian las causas contra funcionarios acusados de corrupción), es investigado paralelamente en una causa judicial por el supuesto crecimiento injustificado de su patrimonio y ahora fue convocado por impulso del oficialismo para que realice su descargo por las acusaciones de mal desempeño.

El dictamen contra Freiler llega como respuesta a la denuncia hecha, entre otros, por el abogado Ricardo Monner Sans, el mismo que también promovió una investigación penal en su contra: ahora, el Consejo de la Magistratura aprobó el llamado, equivalente a una declaración indagatoria si se tratara de un proceso penal, por amplia mayoría.

Freiler fue protagonista de algunas decisiones judiciales que generaron polémica, como el apartamiento del juez federal Claudio Bonadio de la causa Hotesur o el rechazo a reabrir la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.

La decisión de ir contra el camarista, a quien el Gobierno señala por sus vínculos con Cristina Kirchner, partió de la misma Casa Rosada: el presidente Mauricio Macri está enfrentado al magistrado desde que la Sala I que integra tuvo en sus manos la causa por las escuchas ilegales de que lo involucraban cuando era jefe de Gobierno porteño.

La citación se produce ahora de acuerdo a lo contemplado en el artículo 20 del reglamento de la comisión, que establece que, antes de que se abra un juicio político, "se oirá al magistrado denunciado, para lo cual se procederá a fijar día y hora para su comparecencia", mientras que la resolución le "será notificada personalmente (...) con una antelación a la fecha de la audiencia no inferior a los diez días".

Con el empuje de los votos del oficialismo, el dictamen fue votado por siete consejeros: Pablo Tonelli, Miguel Piedecasas, Luis Cabral, Angel Rozas, Juan Bautista Mahiques, Leónidas Moldes y Gustavo Valdéz.

En tanto, el representante de los académicos Jorge Candis y el senador kirchnerista Ruperto Godoy votaron en disidencia.

Para la aprobación en comisión era necesaria una mayoría simple, pero ahora en el plenario se requieren 9 de 13 votos para suspenderlo e iniciar el juicio político, que eventualmente estaría a cargo de un cuerpo independiente: el jurado de enjuiciamiento.

El problema para el oficialismo es que por ahora tiene 8 votos -se suma el de la presidenta del Consejo, Adriana Donato- y el noveno no parece sencillo de obtener, ya que por ahora el kirchnerismo decidió darle cobertura a Freiler, a través de sus miembros Rodolfo Tailhade, Virgina García y Ruperto Godoy.

Las miradas apuntan a Candis y a Gabriela Vázquez: el académico, quien venía votando con el kirchnerismo, este año acompañó en algunas votaciones al oficialismo, pero este jueves se opuso a la citación porque la consideró apresurada; en tanto que la representante de los jueces también suele votar en contra de las iniciativas del bloque oficialista.

Freiler fue denunciado luego de que en un programa televisivo se mostraran sus bienes, los que no podrían justificarse con el nivel de ingresos que percibe como integrante de la Sala I de la Cámara Federal.

De acuerdo a la denuncia en su contra, sólo con el cruce de sus declaraciones juradas presentadas ante la AFIP y el Consejo el camarista tiene un pasivo de siete millones de pesos que debe justificar formalmente.

La información se desprende de las pruebas recolectadas por la investigación a cargo del diputado Tonelli (PRO), consejero instructor de la denuncia, que incluye informes sobre los bienes del juez como autos, propiedades, viajes y cuentas bancarias.

Ahora el camarista puede concurrir al Consejo o bien hacer su descargo por escrito y luego el cuerpo evaluará el dictamen sobre si corresponde suspenderlo en sus funciones y someterlo a un proceso de juicio político para evaluar su destitución definitiva.